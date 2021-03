Krätze

Die Gemeinde Uetze wertet zurzeit die Anmeldungen für das nächste Kindertagesstättenjahr aus. Nach Auskunft des Rathaussprechers Andreas Fitz zeichnet sich aber bereits ab, dass nicht alle Eltern ihre Kinder in ihre Wunsch-Kita schicken können. Die Verwaltung könne auch nicht alle gewünschten Betreuungszeiten erfüllen, sagt er.

Den betroffenen Eltern werde die Verwaltung eine andere Tagesstätte oder eine andere Betreuungszeit anbieten, erklärt Fitz und schränkt sogleich ein: „Soweit vorhanden.“ Die angespannte Situation könnte der geplante Waldkindergarten etwas entspannen, den die Gemeinde schon seit Jahren im Beerbusch südlich von Krätze eröffnen will. Allerdings können in einer solchen Tagesstätte nur bis zu 15 Kinder betreut werden. Es handelt sich um eine Vormittagsgruppe, deren Betreuungszeit um 13 Uhr endet. Nach Fitz’ Angaben liegen der Verwaltung bereits Anfragen von Eltern vor.

Gemeinde muss Personal einstellen

„Wir hoffen, dass wir am 1. September starten können.“ Bis dahin müsse die Gemeinde noch das notwendige Personal finden und einstellen. Außerdem müsse die Bauaufsicht der Region Hannover den bis dahin aufgestellten Bauwagen abnehmen. In den Bauwagen sollen sich die Kinder zum Beispiel bei schlechtem Wetter zurückziehen können. Eine solche Rückzugsmöglichkeit ist vorgeschrieben. Den Bauwagen hat die Verwaltung inzwischen bestellt.

Über den Standort des Wagens ist lange gestritten worden. Die Untere Naturschutzbehörde war mit der Stelle nicht einverstanden, an der die Kommune ihn ursprünglich aufstellen wollte. Der Bauwagen wird in der Verlängerung der Straße Am Tiefen Moor aufgestellt werden. Unter anderem hatte sich dadurch die Genehmigung des kommunalen Waldkindergartens verzögert.

Eine Wald-Kita existiert bereits in der Gemeinde Uetze. Diese betreibt ein Verein in einem Waldstück bei Eltze.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller