Werden in der Gemeinde Uetze mehr Mietwohnungen benötigt? Wo sollten noch Kita-Plätze entstehen? Was kann die Gemeinde für ihre Jugend tun? Soll sie mehr Gewerbe- und Industrieflächen ausweisen, um ihre Finanzkraft zu verbessern? Was kann die Politik tun, damit Uetzes Zentrum mehr zu bieten hat als Discounter, Supermärkte und Filialen der Einzelhandelsketten? Über diese und weitere Fragen diskutieren die drei Bürgermeisterkandidaten für Uetze am Mittwoch, 4. August, ab 19 Uhr live beim Wahlforum von HAZ und NP im Pressehaus in Hannover.

In Uetze werden in der Politik die Karten am 12. September neu gemischt. Amtsinhaber Werner Backeberg (SPD) tritt nach 20 Jahren als Rathauschef nicht wieder an. Mit Florian Gahre (SPD), Dirk Rentz (CDU) und Oliver Wempe (Freie Wähler) bewerben sich drei Kandidaten für den Chefsessel im Rathaus.

Schicken Sie uns Ihre Fragen

Wir freuen uns auf Ihre Fragen vorab per E-Mail an uetze@haz.de oder uetze@neuepresse.de. Die Fragestellerinnen und -steller laden wir dann für den Abend ins Pressehaus ein. Dabei sein kann aber auch, wer selbst keine Frage stellt. 20 Interessierte haben die Möglichkeit, am Wahlforum live als Besucher teilzunehmen. Bei der Veranstaltung gelten die aktuellen Corona-Auflagen. Die Gäste müssen vollständig geimpft, genesen oder negativ getestet sein. Bis zum Sitzplatz ist eine medizinische Maske zu tragen.

Alle anderen Interessierten können die Diskussion zwischen den drei Kandidaten per Livestream verfolgen. Anmeldungen sind dafür nicht erforderlich, es muss auch keine Programm heruntergeladen werden. Es reicht, kurz vor Beginn um 19 Uhr die Seiten www.haz.de/uetze oder www.neuepresse.de/uetze zu besuchen. Dafür ist ein HAZ- oder NP-Plus-Abo notwendig.

Das sind die drei Kandidaten

Den jüngsten Bewerber schickt die SPD ins Rennen: Der 38-jährige Florian Gahre ist im benachbarten Ehlershausen aufgewachsen. Zurzeit lebt er mit seiner Frau, die aus Uetze stammt, und den beiden Kindern im Großraum Hamburg und arbeitet in verantwortlicher Position bei der Hamburger Berufsfeuerwehr. Sein Credo: „Einfach machen.“ Aber nicht über die Köpfe der Bürger und Bürgerinnen hinweg. Seine Idee: Ein Bürgerbeirat begleitet wichtige Projekte. Ein besonderes Augenmerk richtet Gahre auf die junge Generation, für sie will er beispielsweise interaktive Spielplätze, eine Gemeinde-App und kleine Wohnungen schaffen. Sein Anliegen: „Als SPD-Mitglied möchte ich dafür Sorge tragen, dass soziale Gedanken auch in Zeiten knapper Kassen und vor dem Hintergrund der Pandemiebewältigung nicht in Vergessenheit geraten.“

Der Christdemokrat Dirk Rentz bestimmt die Politik in Uetze seit Jahren mit. Aktuell ist der 61-Jährige CDU-Ratsfraktionschef und führt das Mehrheitsbündnis aus fünf Parteien im Rat. Es ist Rentz’ dritte Kandidatur fürs Amt des Uetzer Bürgermeisters. Der Diplom-Verwaltungswirt ist verheiratet und hat vier erwachsene Kinder. Er ist stolz darauf, ein „waschechten Uetzer“ zu sein. Seit seiner Kindheit wohnt er nicht nur in Dollbergen, sondern ist auch in mehreren Vereinen aktiv. Den Antrieb für seine politische Arbeit formuliert er so: „Die Menschen sollen gern in Uetze leben, arbeiten und sinnvolle Freizeit haben.“ Dazu gehöre die Stärkung Uetzes als Schul- und Gewerbestandort, die Schaffung von Wohnraum für Jung und Alt sowie die Zusammenarbeit mit der Landwirtschaft im Sinne der Ökologie.

Seit Langem in der Gemeinde Uetze politisch engagiert ist auch Oliver Wempe. Aktuell ist er Ratsherr. Im November will er Uetzes Bürgermeister werden. Denn „die Chance, etwas zu verändern, ist jetzt groß. Nach 20 Jahren mit Werner Backeberg als Bürgermeister müssen alle Kandidaten bei Null anfangen.“ Der 52-Jährige hat für seinen Wahlkampf mit Gleichgesinnten die Partei Freie Wähler Uetze gegründet. Wempe ist verheiratet, hat eine erwachsene Tochter und arbeitet in der Technischen Informationsbibliothek in Hannover. Er ist in Uetze verwurzelt und vernetzt. Außer der Politik sind Singen und Theaterspiel seine Leidenschaft. Als Bürgermeister will er sich für „die Stabilisierung des Haushalts, eine strategisch neu ausgerichtete Wirtschaftspolitik, Nachhaltigkeit, Stärkung der Ortsteile und die Bildungs- und Jugendpolitik“ einsetzen.

Von Anette Wulf-Dettmer