Uetze

Wie steht es um die digitale Ausstattung im Uetzer Schulzentrum? Wie funktional ist das W-LAN mittlerweile? Und was ist geplant, um den Ist-Zustand möglichst noch zu verbessern? Das hatte Frédéric Woelky, Elternvertreter in der vergangenen Ratsperiode, im Ausschuss für Jugend, Familie und Soziales von der Verwaltung wissen wollen – auch mit Blick auf die sich verschärfende Pandemielage und eventuell erneut drohendes Homeschooling.

Digitale Infrastruktur im Schulzentrum soll optimiert werden

„W-LAN gibt es im Schulzentrum grundsätzlich seit 2019 und prinzipiell auch Accesspoints in jedem Raum“, sagte Ann-Kathrin Schumacher, die in der Gemeinde Uetze im Team Schule, Kultur, Sport für den Bereich Digitalisierung zuständig ist. Allerdings seien mittlerweile fast 300 iPads im Schulzentrum im Einsatz – zum einen die für die Schüler, zum anderen jene, die die Lehrer über den Digitalpakt zur Verfügung gestellt bekommen hatten. Angesichts dieser Menge seien die technischen Möglichkeiten schlichtweg überlastet – zumal es bisher noch keine Möglichkeit gebe, Priorisierungen vorzunehmen. Beispielsweise um Geräte von Schülern nur dann Zugang zum W-LAN zu gewähren, wenn die Kapazitäten dafür auch ausreichen.

Die 300.000 Euro aus dem Digitalpakt – für alle Uetzer Schulen insgesamt rund 900.000 Euro – seien anteilig für das Schulzentrum bereits verplant, um die Infrastruktur zu verbessern. So müsste das Netzwerk verbessert, Switches ausgetauscht und Accesspoints professionalisiert werden. Doch bis dies umgesetzt werden könne, dauere es noch. „Deshalb sind wir in enger Absprache mit den Lehrkräften, um zumindest den nötigen Mindeststandard sicherzustellen“, sagte Schumacher.

Digitalisierung an den Grundschulen soll verbessert werden

So gebe es beispielsweise aufgrund nicht ausreichender Kapazitäten Probleme mit Installation von Apps und Updates der iPads. Um die generelle Situation zu verbessern, sei bereits die Kapazität des I-Serv-Servers – von dort können die Jugendlichen beispielsweise Arbeitsblätter herunter- sowie Hausaufgaben hochladen– erweitert worden. Die allerersten 25 Accesspoints sollen ausgetauscht werden, um damit die Stabilität des Netzes zu verbessern.

Auch wenn es in Uetze bereits seit 2017 einen Medienentwicklungsplan gibt und die Gemeinde im Durchschnitt 70.000 Euro jährlich für dessen Umsetzung investiert hat: Es gibt noch einiges zu tun. Das größte Sorgenkind unter der Schulen der Gemeinde sei dabei die Grundschule Uetze-Eltze, sagt die Verwaltungsfrau. Dort sei beispielsweise der Gebäudetrakt mit den 1. Klassen noch nicht einmal ans Netzwerk angeschlossen. Auch das solle im Zuge des Digitalpaktes behoben werden. Das Geld dafür sei in den Nachtragshaushalt bereits eingestellt worden. „Das wäre ein wirklicher Fortschritt“, sagte Woelky: „Denn was sollen Lehrer und Schüler mit Apple TVs und iPads, wenn sie damit nicht arbeiten können.“

Von Sandra Köhler