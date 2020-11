Altmerdingsen

Gleich drei Gottesdienste standen an diesem Volkstrauertag auf der Agenda der evangelisch-lutherische Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen. Wegen der Corona-Pandemie und den damit verbundenen Auflagen hatten viele Kirchengemeinden auf die Gedenkfeier verzichtet, die Kirchengemeinde Hänigsen-Obershagen indes integrierte die Gedenkfeier in einen Gottesdienst. Pastor Ulrich von Stuckrad-Barre hielt die beiden Andachten in Obershagen und Altmerdingsen, eine dritte hielt Pastor Steffen Lahmann in Hänigsen.

„Es ist wichtig, Schmerz und Trauer eine Stimme zu geben“

„Gerade in diesem Jahr, in dem es eine Pandemie gibt und ein Sterben durch die Pandemie, ist es wichtig, dem Schmerz und der Trauer eine Stimme zu geben“, sagt von Stuckrad-Barre. Die Gedenkfeier ganz ausfallen zu lassen, sei daher keine Option gewesen, schon gar nicht bei gutem Wetter.

In seinen Vorbereitungen beschäftigte er sich nach eigenen Angaben jedoch nicht nur mit der Corona-Pandemie und den Opfern der Explosion in Beirut, sondern suchte auch das Gespräch mit Anwohnern, um mehr über die Geschichte der Obershagener und Altmerdingsener zu erfahren. „Ich komme ja nicht gebürtig von hier, daher war mir wichtig, zu hören was hier passiert ist“, sagt er.

„Das sind Geschichten, die bis heute berühren“

Und so erinnerte er in seiner Predigt auch an einen 17-jährigen Altmerdingsener, der kurz vor Kriegsende von amerikanischen Soldaten erschossen worden war. Adolf Hitler hatte den Soldaten von Berlin aus befohlen, weiterzukämpfen – der junge Herbert bezahlte das mit seinem Leben. „17 Jahre – das ist verschenktes Leben“, sagte Stuckrad von Barre. In seiner Rede sprach er auch über den Todesmarsch mit zahlreichen russischen Häftlingen, der aus Richtung Paderborn durch die Gemeinde Uetze führte. „Das sind Geschichten, die die Menschen bis heute sehr berühren.“

Insgesamt sei die Anteilnahme bei beiden Gottesdiensten sehr gut gewesen, sagt von Stuckrad-Barre. Allein in Altmerdingsen nahmen rund 25 Menschen teil. Wie in allen Gottesdiensten durfte nicht gesungen werden, stattdessen spielte ein kleines Blasorchester. Die Kranzniederlegung übernahmen die beiden Ortsbürgermeister Reinhard Degotschin aus Altmerdingsen und Andreas Staas aus Obershagen.

Von Leona Passgang