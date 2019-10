Volkshochschule bietet Upcycling-Nähkurs in Uetze an

Uetze

Nähen liegt im Trend: Statt Kleidung im Geschäft zu kaufen oder online zu bestellen, haben viele Frauen entdeckt, wie viel Spaß es machen kann, sich selbst etwas zu nähen. Die Volkshochschule Ostkreis Hannover greift diesen Trend auf und bietet in Uetze zwei Kurse an: Nähen am Wochenende und Stylischer Nähspaß – upcycling.

Agnes Heydenreich will in ihrem Wochenendkurs von Freitag bis Sonntag, 25. bis 27. Oktober, mit den Teilnehmern – sie sollten mit der Handhabung einer Nähmaschine vertraut sein – ein modisches Kleidungsstück nach eigener Wahl nähen. Genäht wird am Freitag von 18 bis 21.15 Uhr, am Sonnabend von 9.30 bis 15.30 Uhr und am Sonntag von 9.30 bis 14 Uhr.

Vorbereitungstreffen vor dem Kurs

Anfängern wird Heydenreich nach eigenen Angaben grundlegende Kenntnisse des Zuschneidens und Nähens vermitteln. Teilnehmer mit Vorkenntnissen können sich an Modelle mit aufwendigeren Details wagen. Für diesen Kurs gibt es ein Vorbereitungstreffen am Mittwoch, 23. Oktober, 19 bis 20 Uhr, in den Uetzer VHS-Räumen. Heydenreich empfiehlt vor diesem Abend keine Stoffe und Schnitte zu kaufen. Für den 20-stündigen Kurs zahlt jeder 77 Euro.

Neues Leben für Zerschlissenes

Ausgediente Textilien sind oft zu schade, um sie zu entsorgen. Stattdessen kann ihnen mit Kreativität ein zweites Leben gegeben werden. Wie das geht, will Patricia Hauser Interessierten in ihrem Kurs Stylischer Nähspaß – upcycling am Mittwoch, 8. Januar, 18 bis 21 Uhr, und 15. Januar, 18 bis 21.30 Uhr, zeigen. Die Möglichkeiten zum Upcycling seien sehr vielfältig: Aus Jeans oder Rock wird eine Tasche, ein Shirt wird zum Kissen, Hemden zu Topflappen. „Aus zerschlissenen Frottee-Handtüchern lassen sich Abschminktücher nähen“, so Hauser. „Das schont die Umwelt und funktioniert super.“ Der Kurs kostet 37 Euro.

Ansprechpartnerin ist Agnes Voges

Was die Teilnehmer zu den Kursen, vor allem zum Upcycling mitbringen sollen und können, erfahren sie bei Fachbereichsleiterin Agnes Voges, Telefon (05132) 5000-15. Zu ihr sollten Interessierte vor der Anmeldung Kontakt aufnehmen. Beide Kurse finden in den Räumen der VHS in Uetze, Burgdorfer Straße 15, statt.

Von Anette Wulf-Dettmer