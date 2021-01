Uetze

Die Polizei hat am Dienstagabend eine Zusammenkunft mehrerer Personen in einer Wohnung an der Pestalozzistraße in Uetze aufgelöst. Zuvor war in der Polizeiinspektion Burgdorf ein anonymer Hinweis eingegangen, dass sich in der Wohnung des Öfteren mehrere Personen treffen würden.

Als die Beamten um 20.15 Uhr an der angegebenen Wohnung klingelten, öffnete ihnen der 31-jährige Mieter und ließ sie in die Wohnung. Dort saßen drei weitere Männer aus unterschiedlichen Haushalten zusammen, die gemeinsam aßen. Die Beamten konfrontierten die vier mit ihrem Verstoß gegen die Corona-Bestimmungen. Daraufhin erklärte das Quartett, dass man sich einmalig getroffen habe, weil derzeit alle nicht arbeiten müssten und sich langweilten.

Die Beamten leiteten gegen die vier Männer Ordnungswidrigkeitenverfahren ein. Über die Höhe des Bußgelds entscheidet laut Polizei Uetze die Region Hannover. Für diesen Verstoß können zwischen 150 bis 400 Euro fällig werden – von jedem.

Von Anette Wulf-Dettmer