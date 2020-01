Kunstspirale feiert Vernissage im Hänigser Dorftreff

Hänigsen

Die Hänigser Kunstspirale lädt für Freitag, 24. Januar, zu einer Vernissage im Dorftreff, Mittelstraße 2 (Hofeingang), ein. Um 19 Uhr wird dort die Ausstellung „Ups, mir ist ein Bild passiert“ eröffnet. Beate Hingst aus Hannover hat die Bilder zu der Schau beigesteuert. Es ist die erste Ausstellung in der Veranstaltungsreihe der Kunstspirale zum Thema Kunsttherapie. „ Beate Hengst zeigt Mut und präsentiert in dieser Ausstellung Bilder, die sie in kunsttherapeutischer Begleitung geschaffen hat“, sagt Christine Späthe, Leiterin der Kunstspirale.

Der Ausstellung waren Ende vorigen Jahres ein Vortrag über Kunsttherapie und ein Workshop „Gefühlen Ausdruck verleihen“ vorausgegangen. Ab Februar bietet die Kunstspirale an jedem vierten Sonnabend im Monat im offenen Atelier (ebenfalls Mittelstraße 2) die Möglichkeit, kunsttherapeutische Methoden kennenzulernen und diese für sich zu nutzen.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller