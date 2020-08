Hänigsen

Weil sie in ihrem Transporter nicht angeschnallt gewesen sind, sind zwei Männer am Montag um 13.40 Uhr auf dem Böschansweg in Hänigsen von der Polizei angehalten worden. Als die Beamten an das Fahrzeug herantraten, schlug ihnen allerdings aus dem Inneren deutlicher Marihuanageruch entgegen. Die Polizisten wollten daraufhin von den Männer im Alter von 47 und 54 Jahren wissen, ob sie Drogen konsumiert hätten. Als die Zwei dazu keinerlei Angaben machen wollten und auch einer Durchsuchung des Fahrzeugs nicht zustimmten, besorgten sich die Polizisten eine richterliche Anordnung.

Im Fahrzeug fanden sie geringe Mengen Marihuana und die dafür benötigen Konsumutensilien und beschlagnahmten diese. Zudem entdeckten die Beamten zwischen den Frontsitzen ein Einhandmesser, das griffbereit in einem Korb lag. Der 47-jährige Beifahrer gab an, dass es sich bei der Waffe um sein Eigentum handelt. Gegen die beiden Männer wurden Ermittlungsverfahren eingeleitet, unter anderem wegen des Verstoßes gegen das Betäubungsmittel- und gegen das Waffengesetz.

Von Anette Wulf-Dettmer