Dollbergen/Hänigsen

Das beliebte Adventsfest „Rund um den Tannenbaum“ vor dem Haus Am Pappaul in Uetze-Hänigsen fällt wegen der Corona-Pandemie aus. Aber der Weihnachtsmann wird trotzdem kommen. Er hat sich für Sonnabend, 28. November, angekündigt. Laut Ortsbürgermeister Norbert Vanin wird er ab 16 Uhr am geschmückten Tannenbaum auf dem Pappaul Geschenktüten an die Kinder verteilen. Diese Aktion ermöglichen laut Vanin die örtlichen Vereine und Cengiz Ersu, der den Edeka-Markt in Hänigsen betreibt. Bei der Veranstaltung werde auf die aktuellen Corona-Regeln geachtet und auch die Besucher seien angehalten, diese zu befolgen, erklärt Vanin.

Briefkasten für Post an den Weihnachtsmann

Auch in Dollbergen fällt der Weihnachtsmarkt rund um die Erlöser-Kirche aus. Aber das Adventsteam, das den Markt normalerweise vorbereitet, will wenigstens dafür sorgen, dass die Kinder ihre Post an den Weihnachtsmann abgeben können. Denn in den vergangenen zwei Jahren hatten die Organisatoren auf dem Markt ein Weihnachtspostamt eingerichtet. In diesem Jahr kann der Brief bis zum zweiten Advent am 6. Dezember in den Weihnachtspostkasten direkt an der Kirche gesteckt werden. „Um eine Antwort zu bekommen, ist es ganz wichtig, dass ihr eure Adresse gut leserlich auf eurem Brief schreibt“, raten sie den Kindern.

Anzeige

Abgesagt wurde auch die Barbara-Feier des Bergmannvereins Riedel in Hänigsen, die die ehemaligen Bergleute traditionell zu Ehren ihre Schutzpatronin der Heiligen Barbara feiern, deren Namenstag der 4. Dezember ist.

Lesen Sie auch

Von Anette Wulf-Dettmer