Uetze/Flotwedel

Der Verein FlotArt in der Gemeinde Flotwedel bietet Kunstschaffenden seit Jahren eine Bühne in der Leader-Region Aller-Fuhse-Aue, zu der auch Uetze gehört. Doch für dieses Jahr hat der Verein alle Veranstaltungen gestrichen und ändert bereits für 2021 geplante Veranstaltungskonzepte – wegen der sich zuspitzenden Corona-Situation in Deutschland. Das hat auch Auswirkungen auf das beliebte Kulturfest „ FlotArt“, das Pate gestanden hat für die Idee, in Uetze das Kulturfestival „Neun Dörfer voller Leben“ zu kreieren. Wegen der Corona-Pandemie haben die Hauptorganisatorinnen Tove Knebusch und Franziska Greite-Schillert auch dieses vorerst auf 2021 verschoben.

Die ehrenamtlichen Macher des Vereins FlotArt hatten früh entschieden, das Kulturfest ins nächste Jahr zu verschieben. Doch jetzt steht fest: Auch 2021 fällt diese Veranstaltung aus, die davon lebt, dass Bürger ihre privaten Höfe und Gebäude in Kunsträume verwandeln und für Besucher öffnen. „Denn wir müssten für alle Kunsträume ein Hygiene- und Sicherheitskonzept erstellen“, nannte Vorsitzender Jens-Christian Schulze einen der Hauptgründe, warum es kein Fest geben wird. Stattdessen soll im nächsten Jahr der Kultursommer ausgerichtet werden. „Das hat den Vorteil, dass wir steuern können, was wir anbieten“, sagte sein Stellvertreter Torsten Laskowski. „Es wird vor allem kleinere Konzerte und Veranstaltungen geben.“

Anzeige

Auch Antikhof sagt bis April 2021 alles ab

Auch Laskoswki hat – und zwar bevor am Mittwochnachmittag der bundesweite Shutdown für November verkündet wurde – entschieden, alle Veranstaltungen in seinem Antikhof Drei Eichen in Bröckel bis April 2021 abzusagen. „Es wird keinen Weihnachtsmarkt und keine Konzerte geben“, sagte er. Er sei zurzeit in Gesprächen mit den Musikern, um die bislang geplanten Termine zu verschieben. „Damit wir wenigstens ein Hauch von Kultur bieten können, plane ich jedoch eine Veranstaltung mit Tommy Barke und den „Barocken Feuerschein“ – alles unter freiem Himmel.“

Von Anette Wulf-Dettmer