Uetze

Es war Ende der Fünfzigerjahre. Da fuhr die junge Ursula mit einer Freundin im Zug nach Hannover. Ihnen begegnete Siegfried, ein fescher Bundeswehrsoldat, den die Freundin zufällig kannte. „Als er sich zu uns ins Abteil setzte, hat es sofort geschnackelt“, erinnert sich die heute 82-jährige Ursula Kamolz. Am 11. November feiert sie nun mit ihrem Siegfried diamantene Hochzeit.

Siegfried Kamolz, gebürtig aus Schlesien, lebte damals mit seiner Mutter in Lehrte, Ursula wohnte in Uetze. Nach der Begegnung im Zug trafen sich die beiden Verliebten regelmäßig – was nicht ohne Folgen blieb. Sie erwarteten Nachwuchs. Am 11. November 1961 gab sich das junge Paar auf dem Standesamt Uetze das Jawort. „Genau um 1.11 Uhr“, erinnert sich Ursula Kamolz schmunzelnd. Ein Sohn und zwei Töchter machten das Familienglück schließlich komplett und brachten ordentlich Leben ins Haus. Das hinderte die jungen Eltern jedoch nicht daran, sich beruflich stark zu engagieren.

Ursula und Siegfried Kamolz als Frischverliebte Ende der Fünfzigerjahre. Quelle: privat

Mit Mitte 30 drückt er noch einmal die Schulbank

Siegfried Kamolz, der einst Bäcker und Konditor gelernt hatte, arbeitete viele Jahre lang als Kraftfahrer. Mit Mitte 30 drückte er noch einmal die Schulbank und lernte in Berlin den Beruf des Speditionskaufmanns – neben der Arbeit im Büro der Spedition. „Das waren zwei schwere Jahre“, erinnert sich der 81-Jährige. „Ich war weit weg von der Familie, und wir hatten weniger Geld.“ Doch der Einsatz hat sich gelohnt: In den Folgejahren übernahm der ehrgeizige junge Mann die Leitung des Fuhrparks einer Spedition in Edemissen und stieg bis zum Prokuristen auf.

Als Familienhelferin unterstützt sie Menschen in Notlagen

Ursula Kamolz zog es beruflich in den sozialen Bereich. Mit Leidenschaft arbeitete sie in einem Kindergarten in Uetze. Später wechselte sie zur Haus- und Familienpflege Burgdorf, wo sie bis zur Rente tätig war. Als Familienhelferin unterstützte sie pflegebedürftige Menschen sowie Familien, in denen die Mutter erkrankt oder verstorben war. „Die schweren Schicksale haben mich sehr berührt“, sagt die Seniorin. „Das dort Erlebte musste ich immer abends loswerden und habe es ausführlich meinem Mann erzählt.“ Siegfried sei ihr Ruhepol, ihr Fels in der Brandung gewesen. „Meine Frau hingegen hat eher Hummeln im Hintern“, sagt ihr Mann mit einem Lächeln im Gesicht.

Kinder und Enkel erinnern an schöne Zeiten

Gern erinnern sich beide an ihre Urlaube. „Als die Kinder noch klein waren, fuhren wir immer an die Ostsee“, erzählt der 81-Jährige. Später bereiste das Ehepaar Ungarn, Frankreich, Italien und die Kanarischen Inseln. „Am schönsten war es in Israel“, schwärmt seine Frau. Ein ganz besonderes Ereignis war die Nostalgiereise mit der ganzen Familie nach Büsum 2019. „Unsere Kinder und die fünf Enkel wollten damit an die schönen Zeiten erinnern, die sie in ihrer Kindheit dort mit uns verbracht haben.“ Das hat beide sehr gerührt – sind sie doch immer leidenschaftlich gern als Oma und Opa für ihre Enkel da.

Und wie haben sie 60 Jahre Ehe geschafft? „Natürlich hat es auch mal Krach gegeben“, bekennt Ursula Kamolz. Doch wenn man sich vertraue und füreinander da sei, so ihr Mann, stärke das die Liebe. „Und wissen Sie“, verrät die 82-Jährige, „wenn man dann im Alter nur noch zu zweit ist und sich auch viel mehr braucht, dann wächst die Liebe sogar noch.“

Von Gabriele Gerner