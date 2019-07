Bröckel/Uetze

Für Melanie Mau und Martin Schnella ist Musik eine Herzensangelegenheit. Am Freitag, 2. August, geben die beiden Musiker eine Kostprobe ihres Könnens im Antikhof Drei Eichen in Bröckel. Der Ort gehörte wie Uetze zur Leaderregion Aller-Fuhse-Aue. Das Konzert in dem historischen Fachwerkgebäude an der Hauptstraße 56 beginnt um 20 Uhr. Einlass ist ab 19 Uhr. Der Eintritt ist frei, allerdings wird wie stets der Hut herumgehen. Antikhofbetreiber Torsten Laskowski empfiehlt Interessierten, sich anzumelden, weil die Platzzahl begrenzt sei.

Ihre gemeinsame Leidenschaft für die Musik entdeckten Mau und Schnella mit dem Song „Miracles Out Of Nowhere“ der Band Kansas und sie beschlossen, zusammen Musik zu machen – unplugged und mit viel Herzblut. Seitdem arrangiert das Duo Lieder aus unterschiedlichen Genres und gibt ihnen eine persönliche Note. Darüber hinaus arbeiten Mau und Schnella an ihrem eigenen Liedgut, das sich stilistisch im Bereich des Folk Rock mit progressiven Einflüssen einordnen lässt.

Von Anette Wulf-Dettmer