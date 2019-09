Uetze

Nach einem Unfall im Bereich Burgdorfer Straße/Katenser Weg in Uetze hofft die Polizei auf Zeugen, die Hinweise zum Geschehen geben können – denn die beiden an der Kollision beteiligten Fahrerinnen beschreiben den Hergang unterschiedlich.

Ersten Erkenntnissen zufolge war eine 23 Jahre alte Frau am Sonnabend gegen 20.40 Uhr mit ihrem Seat auf dem Katenser Weg unterwegs. Von dort wollte sie nach links in die Burgdorfer Straße einbiegen. Dort kollidierte sie im Kreuzungsbereich mit dem Citroen einer 33-jährigen Autofahrerin aus Bielefeld, die auf der Burgdorfer Straße in Richtung Bundesstraße 188 fuhr – und grundsätzlich Vorfahrt hatte, wie ein Polieisprecher mitteilte.

Allerdings hätte die Frau bereits vor der Kreuzung anhalten müssen, wenn die Bedarfsampel rotes Licht gezeigt hätte. Hier unterscheiden sich die Aussagen der beiden Fahrerinnen. Deshalb hoffen die Ermittler auf Zeugen, die den Unfall beobachtet haben. Sie sollten sich unter Telefon (05136) 88614115 bei der Polizei melden. Den Gesamtschaden geben die Beamten mit 5000 Euro an.

Von Antje Bismark