Uetze

Die Polizei sucht den Halter eines schwarzen Audi A 3, der am Freitagvormittag auf dem Parkplatz des Uetzer Friedhofs am Wackerwinkler Weg beschädigt wurde. Ein 21-jähriger Autofahrer hat sich in der Polizeistation Uetze gemeldet und angezeigt, dass er um 11.10 Uhr mit seinem Auto den Audi, bei dem es sich vermutlich um ein Cabrio handelt, beim Rangieren touchiert habe.

Nachdem der Mann beim Ausparken den Audi im hinteren linken Seitenbereich beschädigt hatte, habe er zunächst auf dem Parkplatz auf den Fahrer gewartet. Nachdem dieser nicht erschienen sei, habe er einen Zettel mit seinen Daten am Auto befestigt und Personen auf dem Friedhof befragt, ob ihnen das Auto gehöre. Als er den Geschädigten dort nicht antraf, sei er zurück zum Parkplatz gegangen. Allerdings war der Audifahrer in der Zwischenzeit zu einem Fahrzeug zurückgekehrt und weggefahren.

Weil sich der 21-Jährige das Kennzeichen des Audi nicht notiert hat, bittet die Polizei den Halter, sich bei der Dienststelle unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer