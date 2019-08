Uetze

Er hatte am Mittwoch, 14. August, einen schwarzen Audi, der ihm nicht gehört, von 15.30 bis 17.30 auf der Nordmannstraße am Fahrbahnrand abgestellt. In der Zeit wurde die linke hintere Fahrzeugtür beschädigt. Vermutlich war ein anderes Auto im Vorbeifahren dagegen gestoßen. Den Schaden bemerkte die Eigentümerin des Audis erst später. Die Polizeidienststelle in Uetze, Telefon (05173) 925430, sucht Zeugen, um die Unfallflucht aufklären zu können.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller