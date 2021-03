Uetze

Einen Schaden von etwa 1000 Euro hat am Dienstag zwischen 8 und 11.30 Uhr ein unbekannter Autofahrer mit seinem Wagen verursacht: Er wendete nach Aussage einer Polizeisprecherin das Auto in einer Hofeinfahrt an der Balkenbornstraße, touchierte dabei die Grundstücksmauer und beschädigt diese. Die Mauer wurde dabei aus dem Fundament gedrückt und verschoben. Anschließend entfernte er sich von der Unfallstelle, ohne sich um den Schaden zu kümmern.

Die Polizei hofft auf Zeugen, die Hinweise zu dem Fahrer oder dem Auto geben können. Sie sollten sich unter Telefon (0 51 73) 92 54 30 melden.

Von Antje Bismark