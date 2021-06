Hänigsen

Zwei Autos sind am Donnerstag um 7.50 Uhr in der Feldmark südlich von Hänigsen kollidiert. Der Unfall ereignete sich in der Verlängerung des Hohen Wegs, als ein 25-jähriger Autofahrer aus Hänigsen mit seinem Mazda an einer Kreuzung die Vorfahrt eine 62-Jährigen missachtet. Die Frau war mit ihrem Auto der Marke Honda auf dem Wirtschaftsweg in Richtung Wathlingen unterwegs. Durch die Wucht der Kollision kam der Honda nach rechts von der Fahrbahn ab, überschlug sich und rollte auf einen angrenzenden Acker, wo er auf dem Dach liegen blieb.

Die 62-Jährige konnte sich allein aus ihrem Auto befreien. Sie wurde leicht verletzt, doch ein Rettungswagen brachte sie zur Behandlung und Beobachtung sicherheitshalber in die Medizinische Hochschule Hannover. Beide Fahrzeuge wurden bei der Kollision so stark beschädigt, dass sie abgeschleppt werden mussten.

Von Anette Wulf-Dettmer