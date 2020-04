Auffahrunfall in Dedenhausen: Betrunkener muss Führerschein abgeben

Dedenhausen

Ein 32-jähriger Autofahrer aus Söhlde ist am Montagabend um 19 Uhr auf der Uetzer Straße in Dedenhausen gegen das stehende Auto einer 56-jährigen Uetzerin gefahren. Die Frau hatte am Straßenrand mit eingeschalteter Warnblinkanlage angehalten und sprach aus ihrem Auto heraus mit einem Bekannten. Der 32-Jährige hatte zunächst auch hinter diesem Auto angehalten, seinen Angaben zufolge wegen eines entgegenkommenden Fahrzeugs. Beim Wiederanfahren rollte der Söhlder mit seinem Volvo dann aber gegen das Auto der Uetzerin.

Volvo-Fahrer hatte Alkohol getrunken

Nach dem Zusammenstoß stiegen beide aus, um nachzuschauen, ob die Autos beschädigt wurden. Dies war aber nicht der Fall. Im Gespräch mit dem 32-Jährigen hatte die Uetzerin jedoch den Eindruck, dass der Volvo-Fahrer Alkohol getrunken hatte. Sie informierte daraufhin die Polizei.

Als die Beamten am Unfallort ankamen, erzählte der Autofahrer, dass er vom Angeln gekommen sei und dort im Laufe der vergangenen Stunden etwa sechs Flaschen Bier getrunken habe. Weil ein Atemalkoholtest wegen der Corona-Pandemie nicht möglich war, wurde dem 32-Jährigen eine Blutprobe entnommen und der Führerschein sichergestellt.

