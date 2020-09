Eltze

Die Unbeherrschtheit eines VW-Golf-Fahrers hat am Dienstag kurz nach 18 Uhr zu einem Auffahrunfall auf der B 214 geführt. Der Fahrer eines Treckers mit Anhänger war aus einem Feldweg auf die Bundesstraße eingebogen. Dadurch musste der Autofahrer, der in Richtung Celle fuhr, sein Fahrzeug leicht abbremsen. Das hat den Mann offenbar so erbost, dass er das Gespann überholte und ausbremste, um den Treckerfahrer, wie er gegenüber der Polizei angab, zur Rede zu stellen.

Gespann fährt auf VW auf

Allerdings hatte der VW-Fahrer den Bremsweg des landwirtschaftlichen Gespanns nicht berücksichtigt. Durch das abrupte Ausbremsen konnte der Schlepperfahrer sein Gefährt nicht mehr rechtzeitig zum Stillstand bringen und fuhr auf den VW auf. Dadurch entstand am Auto ein Schaden von rund 1500 Euro.

Anzeige

Zum Glück stellte sich durch die Gefahrenbremsung der Anhänger am Trecker nicht quer, deshalb wurden die Verkehrsteilnehmer auf der Gegenfahrbahn nicht gefährdet. Die Polizei hat gegen den VW-Fahrer ein Strafverfahren wegen des gefährlichen Eingriffs in den Straßenverkehr eingeleitet.

Weitere NP+ Artikel

Aktuelle Berichtevon Polizei und Feuerwehr Uetze lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer