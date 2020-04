Obershagen

Verletzungen an der Schulter hat am Freitagnachmittag ein 54-jähriger Radrennfahrer erlitten: Der Mann war nach Aussage eines Polizeisprechers mit seinem Rennrad auf der Kreisstraße 125 in Obershagen unterwegs und wollte nach links in einen Wirtschaftsweg abbiegen. Ein 50-jähriger Kradfahrer, der in die gleiche Richtung fuhr, überholte in diesem Moment dem Radfahrer – er konnte nicht mehr ausweichen, beide Fahrer prallten zusammen. Anschließend klagte der 54-Jährige über Schmerzen in der Schulter, er kam deshalb zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus.

Von Antje Bismark