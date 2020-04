Schwüblingsen

Ein 21-jähriger Motorradfahrer aus Hänigsen hat bei einem Unfall am Freitagabend leichte Verletzungen erlitten. Der junge Mann war nach Aussage der Polizei gegen 17 Uhr auf der Kreisstraße 125 in Richtung Sieverhausen unterwegs und überholte in der Gemarkung Schwüblingsen ein Auto. Als er mit seiner Honda wieder einscheren wollte, geriet das Motorrad ins Schlingern. Die Maschine stürzte und rutschte einige hundert Meter über den Asphalt in den angrenzenden rechten Seitenraum. Dort kollidierten das Zweirad und der Fahrer mit einem Leitpfosten, der beschädigt wurde.

Hänigser kommt ins Krankenhaus

Bei dem Sturz verletzte sich der Hänigser leicht, er kam zur weiteren Behandlung in die Medizinische Hochschule Hannover. Der ebenfalls alarmierte Rettungshubschrauber konnte abdrehen, er war nicht mehr erforderlich. Das Motorrad war nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. Noch kann die Polizei nach Aussage des Sprechers keine Angaben zur Schadenshöhe geben.

Von Antje Bismark