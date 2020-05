Unbekannter setzt Schutzhütte in Brand

Uetze

Die Feuerwehr hat in einem Waldstück am Seeweg in Uetze am Sonntag gegen 20.20 Uhr Unterholz auf einer Fläche von annähernd 100 Quadratmetern löschen müssen. Das gelang den 18 eingesetzten Brandbekämpfern überraschend schnell. Nach nur einer halben Stunden seien die Flammen erstickt gewesen, berichtet Feuerwehrsprecher Uwe Richter. Menschen seien nicht zu Schaden gekommen.

Offenbar hatte ein Unbekannter zuvor versucht, die Schutzhütte am Seeweg in Brand zu setzen, teilt die Polizei zur Ursache des Feuers mit. Wie genau der Täter das anstellte, ist nicht bekannt. Weil es sich nicht um ein Wohngebäude handelte, ermittelt die Polizei nach eigener Darstellung nicht wegen Brandstiftung, sondern wegen des Verdachts auf eine Sachbeschädigung mit Feuer.

Von Joachim Dege