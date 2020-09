Uetze

Einen Schaden von mindestens 1000 Euro haben Unbekannte an einem BMW 318 angerichtet. Der Fahrer hatte seinen Wagen am Montag um 9.50 Uhr am Fahrbahnrand der Burgdorfer Straße in Höhe der Hausnummer 14 in Uetze geparkt. Als er 40 Minuten später zurückkehrte, war sein Auto an beiden hinteren Kotflügeln sowie auf der linken Seite der Kofferraumklappe zerkratzt. „Jemand hat mit einem scharfkantigen Gegenstand eine Wellenlinie in den Lack geritzt“, berichtet ein Uetzer Polizeibeamter. Wer den oder die Täter möglicherweise gesehen hat, den bittet die Polizei, sich unter Telefon (05173) 925430 zu melden.

Serie von Fahrzeugbeschädigungen in Hänigsen

Diese Sachbeschädigung reiht sich ein in eine Serie ähnlicher Vorfälle in Hänigsen. Dort wurden in den Straßen rund um den Berliner Platz in der Nacht vom 19. auf den 20. September und vom 22. auf den 23. September an insgesamt sieben Fahrzeuge die Scheiben mit Steinen oder Gullydeckeln eingeworfen. Da nichts aus den Autos gestohlen wurde, geht die Polizei von Vandalismus aus. Der Schaden, den die unbekannten Täter in den beiden Nächten anrichteten, wird von der Polizei mit mehr als 5000 Euro angegeben. Um den Tätern das Handwerk zu legen, appelliert die Polizei an die Bürger, aufmerksam zu sein und jede verdächtige Beobachtung zu melden.

Von Anette Wulf-Dettmer