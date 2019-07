Hänigsen

Die Polizei sucht Zeugen für eine Straftat in Hänigsen: Dort hatte ein 27 Jahre alte Frau aus Burgdorf am Mittwoch gegen 18 Uhr ihren Wagen am Kreuzdornring in Höhe des Kindergartens abgestellt. Als sie am Donnerstag gegen 16.30 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte, bemerkte sie gravierende Schäden an der Tür der Beifahrerseite. Unbekannte hatten nach Aussage einer Polizeisprecherin in den Lack mehrere Worte mit einem beleidigenden Inhalt gekratzt.

Die Ermittler hoffen auf Zeugen, die Hinweise auf den oder die Täter geben können. Sie sollten sich unter Telefon (05173) 6267 melden.

Lesen Sie auch: Ab 16. Juli 2019 bekommt die Polizei Uetze eine neue Rufnummer.

Von Antje Bismark