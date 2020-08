Katensen

So macht man es definitiv nicht: Gleich mehrere Beutel mit Hausmüll haben Unbekannte am Fahrbahnrand der Kreisstraße 130 zwischen Katensen und der L 387 illegal entsorgt. Der Polizei Uetze zufolge war der am Montag um 8 Uhr entdeckte Müll in einem Gebüsch zwischen mehreren Bäumen abgelegt worden. Wer die Umweltverschmutzer möglicherweise beobachtet hat, den bitten die Beamten, sich unter Telefon (05173) 925430 mit der Polizeistation Uetze in Verbindung zu setzen.

Von Sandra Köhler