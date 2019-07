Dollbergen

Die Avista Oil AG, die in Dollbergen nach eigenen Angaben eine der größten Recyclingraffinerien für gebrauchtes Schmieröl betreibt, ist in dieser Woche für ihre umweltbewusste Unternehmensführung ausgezeichnet worden. Der Verband der Chemischen Industrie hat der Firma den zweiten Platz im Responsible-Care-Wettbewerb zuerkannt. „Das Unternehmen überzeugte mit einer ressourcenschonenden Reinigungsanlage für Tankkraftwagen“, erklärt Alexander Warstat, Pressesprecher des Landesverbands Nord der Chemischen Industrie.

Die neue Tankinnenreinigungsanlage hat Avista Oil direkt neben ihrem Raffineriegelände in Kooperation mit zwei Logistikdienstleistern errichtet. 20 bis 30 eigene Tankzüge sowie Transporter von Kunden und externen Logistikunternehmen werden dort täglich gereinigt, um danach neu befüllt zu werden. Ein Vorteil für die Umwelt: Der Verkehr in den umliegenden Ortschaften verringert sich nach Angaben Warstats um 40 Prozent, weil die Fahrer ihre Altöltransporter direkt vor Ort reinigen können und nicht erst zu weiter entfernten Reinigungsanlagen fahren müssen.

In der Reinigungsanlage werden außerdem zunächst die im Tank verbliebenen Altölreste aufgefangen, was die Recyclingquote erhöht. Im zweiten Schritt werden die Innenwände mit Wasserdampf von Anhaftungen befreit. Das Besondere: Der Dampf wird zudem mit einem Brennstoff erzeugt, den Avista aus nicht recycelbaren Altöl herstellt. Schließlich wird der Tank unter hohem Druck mit heißem Wasser gespült und mit Reinigungsmittel gesäubert. Das dabei anfallende Abwasser wird im Betrieb so aufbereitet, dass es einer Kläranlage zugeführt werden kann.

Von Anette Wulf-Dettmer