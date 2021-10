Uetze

Soll die Gemeinde Uetze für ihre Schulen und ihre Kindertagesstätten mobile Luftreiniger anschaffen? Diese Frage wird der Rat in seiner letzten Sitzung in der aktuellen Wahlperiode am Donnerstag, 14. Oktober, abschließend beantworten. Nach den Beratungen in den Fachausschüssen der Gemeindevertretung zeichnet sich ab, dass sich wohl keine Mehrheit für den Kauf solcher Geräte finden wird.

Der Rat tagt am Donnerstag ab 18 Uhr in der Agora des Schulzentrums, Marktstraße 6. Zur Diskussion steht ein Antrag des Sportrings Uetze, im Rathaus die Stelle eines oder einer Ehrenamtsbeauftragten zu schaffen. Die Fachausschüsse haben sich dafür ausgesprochen, dass die Verwaltung zunächst prüfen soll, welche Aufgaben der oder die Beauftragte wahrnehmen soll. Nach Auskunft des Fachleiters für zentrale Dienste, Thomas Müller, ist auf keinen Fall eine rechtliche Beratung der Ehrenamtlichen möglich: Eine Kommune dürfe keine Rechtsberatung machen.

Rat entscheidet über Konzept für zwei Dörfer

Die Gemeindeverwaltung schlägt zudem vor, die Aufnahme der Ortschaften Katensen und Schwüblingsen in das Dorfentwicklungsprogramm des Landes Niedersachsen zu beantragen. Dabei handelt es sich um ein mehrstufiges Antragsverfahren. Der erste Schritt ist die Erarbeitung eines Konzepts für die Innenentwicklung beider Dörfer. Der Rat muss darüber entscheiden, ob ein solches Konzept geschrieben und dafür eine Förderung bei der Region Hannover beantragt werden soll.

Ein reine Formsache dürften zwei Personalentscheidungen sein: die Ernennung des früheren Eltzer Ortsbrandmeisters Ralf Boeck zum Ehrenortsbrandmeister und die Ernennung des stellvertretenden Gemeindebrandmeisters Jens Blenk für eine weitere Amtsperiode. Die Ratsmitglieder, die am Ende dieser Wahlperiode aus der Gemeindevertretung ausscheiden, werden verabschiedet. Außerdem stehen eine Einwohnerfragestunde, die Angliederung der ehrenamtlichen Kulturinitiative K4 an das Team Schule, Sport und Kultur der Gemeindeverwaltung, der Verzicht auf die Hallennutzungsgebühren für die Saison 2020/2021, die Verabschiedung eines Mietspiegels und die Erneuerung einer Straßenbeleuchtung in Hänigsen auf der Tagesordnung.

Von Friedrich-Wilhelm Schiller