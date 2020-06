Tina Rathmann ist die neue Chefin am Beckenrand

Hänigsen

Wasser und viel Action – beides liebt die 29-jährige Tina Rathmann. Damit ist das Freibad im Uetzer Ortsteil Hänigsen für sie der ideale Arbeitsplatz. Rathmann ist die neue Betriebsleiterin. Seit Anfang des Jahres kümmert sie sich darum, dass technisch und organisatorisch alles rund läuft im genossenschaftlich betriebenen Bad.

Wegen der Coronavirus-Pandemie hat Rathmann lange auf die ersten Badegäste warten müssen. „Das ist schon etwas frustrierend gewesen“, sagt sie. Sie habe im März und den halben April voll gearbeitet, um den Start der Badesaison am 1. Mai vorzubereiten. Doch dann durften die Freibäder gar nicht erst öffnen. Seit dem 25. Mai können die Mitglieder der Hänigser Freibad-Genossenschaft wieder schwimmen. Am Montag, 8. Juni, sind endlich auch alle anderen Badegäste auf der weitläufigen Anlage mit dem Nichtschwimmer- und dem Sportbecken sowie dem Planschbereich willkommen.

Betriebsleiterin setzt auf Humor und Höflichkeit

Sie spricht von „großen Fußstapfen“, in die sie trete. Der bisherige Betriebsleiter hatte nach 20 Jahren Dienst im Hänigser Freibad eine neue berufliche Herausforderung gesucht. Allerdings wolle sie sich nicht verstellen und die Menschen auf ihre Art für sich gewinnen: mit einer gehörigen Portion Humor, stets einem Lächeln, aber auch mit der nötigen Autorität, erklärt Rathmann selbstbewusst. „Man muss höflich und bestimmt sein und, wenn es gar nicht anders geht, die Person des Bades verweisen.“ Das sei besonders in der Corona-Zeit wichtig. Schließlich wolle sie nicht, dass das Bad wegen des Fehlverhaltens eines Besuchers wieder geschlossen werden muss.

Großmutter brachte ihr das Schwimmen bei

Rathmann liebt das Element Wasser. Ihre Großmutter brachte ihr im familieneigenen Pool das Schwimmen bei. „Ich musste immer 15 Minuten am Stück schwimmen“, erinnert sie sich. Mit 14 Jahren trat sie in die DLRG in Wittenberg ein. „Schon damals war mir klar, dass ich ein zu aktiver Mensch bin, um einen regulären Schreibtischjob zu machen.“ 2010 schloss sie die Ausbildung zur Fachangestellten für Bäderbetriebe ab, vor zwei Jahren folgte der Meister. Zuletzt stand sie fünf Jahre im kleinen Hallenbad in Mehrum am Beckenrand. In Hänigsen könne sie ihre Qualifikationen besser nutzen und habe mehr Gestaltungsfreiraum, erklärt sie den Wechsel.

Rathmann lebt mit ihrem Partner und dem gemeinsamen Hund Balu in Müden an der Aller. Sie bezeichnet sich selbst als kleinen Wildfang und freut sich darauf, dass ab nächsten Montag wieder mehr los ist im Bad. Die aktuell 200 bis 300 Badegäste pro Tag seien für den Anfang okay. „So kann man in Ruhe ausprobieren, ob unsere Maßnahmen zum Infektionsschutz funktionieren. Aber eigentlich kann es für mich nicht genug Action geben“, sagt sie lachend.

Von Mark Bode