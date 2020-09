Katensen

Die Tierretter der Ortsfeuerwehr Katensen sind am späten Sonntagmittag zu einer Pferdeweide an der Straße Am Wolfsbusch in Uetze-Katensen gerufen worden. Dort hatte sich ein Pferd in einem Metalltor eingeklemmt. Passiert war das Malheur, als das Pferd nach einem Ausritt wieder auf die Koppel gebracht wurde. In dem Moment, als die Reiterin das Tor schließen wollte, erschrak das Tier, trat einen Schritt zurück und verfing sich dabei mit dem linken Hinterlauf zwischen den Streben des Tores. Warum das Pferd scheute, konnte nicht festgestellt werden.

Tier gerät in Panik

Obwohl die Feuerwehrleute gemeinsam mit der Besitzerin sehr behutsam versuchten, das Pferd aus seiner misslichen Lage zu befreien, geriet es in Panik und zog dabei mit einem Ruck sein Bein aus der Klemme. Weil die Helfer befürchteten, das Pferd könnte sich dabei schwer verletzt haben, wurde ein Tierarzt gerufen. Dieser gab Entwarnung: Bis auf Schürfwunden, Prellungen und einer Zerrung stellte er nichts weiter fest.

Anzeige

Wie Feuerwehrsprecher Uwe Richter weiter mitteilt, hat die Sorge um ihr Pferd die Besitzerin stark mitgenommen. Deshalb wurde vorsorglich ein Rettungswagen gerufen. Die Sanitäter betreuten die Frau an Ort und Stelle. Sie erholte sich soweit, dass sie nicht in eine Klinik gebracht werden musste.

Weitere NP+ Artikel

Die Katenser Feuerwehr war laut Richter mit zwei Fahrzeugen und 12 Feuerwehrleuten im Einsatz.

Aktuelle Berichtevon Feuerwehr und Polizei lesen Sie hier im Ticker.

Von Anette Wulf-Dettmer