Hänigsen

„Ich zahl’s euch reim“ – so heißt das jüngste Buch von Thomas Gsella, das der Dichter und Autor an diesem Dienstag und Mittwoch, 19. und 20. Oktober, bei der Buchmesse in Frankfurt vorstellt. Anschließend führt seine Lesereise quer durch die Städte Deutschlands, doch zuerst in die St.-Petri-Kirche nach Hänigsen. Vor Auftritten in Braunschweig und Hannover hat sich das Team der Kunstspirale einen Termin sichern können, und Mitorganisator Ulrich Schmotz bekennt: „Wir sind natürlich total stolz, einen solch renommierten Künstler präsentieren zu können.“

Ein Auftritt abseits großer Bühnen passe durchaus zu Gsella, sagt dessen Manager Karl-Heinz March. Denn die Themen, die der einstige Titanic-Chefredakteur aufgreift, sprechen viele an – nicht nur jene in Großstädten, obwohl er über Städte von „Aachen bis Zwickau“ ein Schmähgedicht geschrieben hat. Schließlich macht sich der in Essen geborene Dichter seit Jahren einen Reim auf die Welt, wie in seinem Gedicht „Die Corona-Lehre“ aus dem vergangenen Jahr. Damit sorgte er für Aufsehen, manch einen Aufschrei wie in Osnabrück, wo ein Autohändler die Zeilen öffentlich aushing und Anwohner das unterbinden wollten. „Forscher forschen, Gelder fließen. | Politik im Überschall. | Also hat sie klargestellt: | Wenn sie will, dann kann die Welt. | Also will sie nicht beenden. | Das Krepieren in den Kriegen | Das Verrecken vor den Stränden | [...] Also will sie. Alles das.“

Gsella über Gsella: Es ist keine komplizierte Angeber-Lyrik

Gsella selbst sagt über eine Reimgedichte: „Sie sind gut, aber leicht. Es ist keine komplizierte Angeber-Lyrik, Sie müssen nichts interpretieren, nur lesen oder zuhören, und wenn Sie nicht vollkommen blöd sind, verstehen Sie alles sofort und können befreit loslachen oder -weinen, je nach Intention des Autors.“ Launische, komische, bitterböse Gedichte – all das erwarte die Zuhörer am 26. Oktober, verspricht der Manager, der dem Dichter zunehmend mahnende Töne in den Versen attestiert.

Die Zuspitzung kennt Gsella, der mit seiner Familie in Aschaffenburg lebt, von der Frankfurter Satire-Zeitschrift Titanic, bei der er von 1992 bis 2008 gearbeitet hat – die letzten drei Jahre als Chefredakteur. Längst gilt er als legitimer Erbe der Titanic-Dichter F. W. Bernstein und Robert Gernhardt. Mit Martin Sonneborn und Oliver Maria Schmitt ist er bis heute auch als „Titanic Boygroup“ unterwegs. Noch immer reimt er wöchentlich für die Stern-Kolumne, seit 2016 für „Das Magazin“ in der Schweiz und inzwischen auch für den Dresdner Seenotrettungsverein Mission Lifeline.

„Die Spannung steigt von Tag zu Tag“, sagt der Hänigser Schmotz und hofft auf viele Besucher, die den Sprach-Genuss teilen wollen. Nicht nur das: Gsella schlage sein Quartier in Hänigsen auf, der Zeitdruck, abends noch weiterfahren zu müssen, bestehe also nicht. Dafür aber die Gelegenheit, „mit dem bekannten Autor“, so Schmotz, ins Gespräch zu kommen. Fragen könnten auch gestellt werden, gereimt müssen sie nicht sein.

Information: Die Lesung von Thomas Gsella „Ich zahl’s euch reim“ beginnt am Dienstag, 26. Oktober, um 19 Uhr in der St.-Petri-Kirche in Uetze-Hänigsen. Karten gibt es für 12 Euro bei Schüler in Hänigsen und Uetze sowie in Wegeners Buchhandlung in Burgdorf und an der Abendkasse. Es gelten die Corona-Auflagen und die 3-G-Regel.

Von Antje Bismark