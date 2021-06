Uetze - So will die Gemeinde Uetze Raser in Hänigsen ausbremsen

Damit die Hänigser ihre Durchgangsstraße wieder sicherer überqueren können, hat die Gemeinde Uetze vorübergehend Tempo-30-Schilder aufgestellt. Denn durch den Ort führt die Umleitungsstrecke für die gesperrte B188.