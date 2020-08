Uetze

Um die Versorgung von bedürftigen Menschen mit Lebensmitteln kümmert sich ab sofort der Verein „Uetzer Tafel“ – in eigener Regie übernehmen die 15 Mitglieder und Helfer in Personalunion alle Aufgaben rund um die Tafelarbeit. Sie lösen sich damit vom Roten Kreuz der Gemeinde, unter dessen Dach die Annahme, das Sortieren und die Ausgabe von überschüssigen Lebensmitteln seit inzwischen zwölf Jahren lief.

Einen Grund für die Trennung nennt Peter Dohms, der zu den Vereinsgründern zählt, nicht. Nur so viel sagt der Uetzer: „Die Idee zur Selbstständigkeit unter dem Dach des Tafel-Bundesverbandes gab es schon länger, nun haben wir sie umgesetzt.“ Die Tafel-Kunden müssten nach dem Träger-Wechsel nicht mit Veränderungen rechnen, kündigt Dohms an. Seinen Angaben zufolge versorgt die karitative Einrichtung an jedem Dienstag bis zu 50 Haushalte mit gespendeten Lebensmitteln aus Discountern und Supermärkten der Gemeinde. „Wir gehen eigentlich davon aus, dass es noch deutlich mehr Berechtigte gibt, die aber den Gang zur Tafel noch scheuen“, sagt er. Laut Dohms unterliegen die Freiwilligen der Schweigepflicht, sodass jeder mit einer Berechtigung das Angebot nutzen sollte.

Anzeige

Die Uetzer Händler unterstützten die Tafel sehr gut, sodass es – bis auf vier Wochen während der Corona-Zwangspause – in jeder Woche genügend Lebensmittel gebe. Hinzu komme eine Kooperation mit der Lehrter Tafel, von denen die Kunden ebenfalls profitierten.

Weitere NP+ Artikel

Tafel-Verein ermutigt Bedürftige

Die Aktiven haben in den vergangenen Wochen bereits alle Voraussetzungen für die Vereinsarbeit geschaffen: Es gibt eine neue Satzung, zudem hat der Vorstand die Gemeinnützigkeit beantragt. Dem Gremium gehören als Vorsitzender Reinhard Degotschin, als Stellvertreterin Ursula Bauermeister, als Schatzmeister Uwe Wachsmuth, als Schriftführerin Karin Budde als ein Mitglied mit besonderen Aufgaben Regine Dohms an. Der Jahresbeitrag für die Aktiven, also die Helfer, beträgt 24 Euro. Fördermitglieder können ihre finanzielle Beteiligung selbst festlegen, sagt Dohms. Er und seine Mitstreiter hoffen auf viele Unterstützer, sowohl als Förderer wie auch als Helfer.

Viele Aufgaben für neue Helfer

Sie übernehmen die wöchentliche Abholung der qualitativ einwandfreien Lebensmittel bei den Händlern mit einem eigenen Kühlwagen, den Transport der Spenden zum Schulzentrum, das Ausladen, den Aufbau der Stände, das Sortieren der Ware und die Ausgabe an die Uetzer mit Berechtigungsschein. „Das ist eine logistische Leistung, bei der gern weitere Mitarbeiter im Team gesehen werden“, sagt Dohms. Interessierte könnten sich unter Telefon (0 51 47) 17 49 bei Degotschin oder unter (051 73) 61 69 bei Bauermeister melden.

Information: Die Ausgabe der Uetzer Tafel öffnet dienstags von 16.30 bis 18 Uhr am Schulzentrum. Die Gemeinde Uetze stellt vorab die Bedürftigkeit fest und stellt einen Berechtigungsschein aus.

Von Antje Bismark