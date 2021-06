Dollbergen

Kinder und Jugendliche können am Sonnabend, 26. Juni, im Uetzer Ortsteil Dollbergen aufs Fahrrad steigen oder auch auf Inlinern, Rollern und zu Fuß durch das Dorf streifen. Der TSV Dollbergen lädt in Kooperation mit dem Regionssportbund Hannover, der in diesem Jahr sein 75-jähriges Bestehen begeht, den Nachwuchs nicht nur aus Dollbergen zu einer abwechslungsreichen Rallye ein.

Im vergangenen Jahr war die Veranstaltung wegen der Corona-Pandemie ausgefallen. In diesem Jahr soll die Rallye zum Kinder- und Jugendtag stattfinden. Die Teilnehmer sind jedoch angehalten, die Corona-Regeln zu beachten. So bittet der TSV Teilnehmer, mit Abstand zu warten, wenn eine Station gerade besetzt ist. An den Stationen, die im Ort verteilt sind, warten auf die Teilnehmer unterschiedliche Aufgaben. Die Laufzettel für die Rallye können am 26. Juni ab 10 Uhr auf der Homepage des TSV unter tsv-dollbergen-09.de heruntergeladen oder an der Grillbude auf dem Vereinsgelände abgeholt werden.

Nach der Rallye, spätestens bis 17 Uhr, sind die ausgefüllten Zettel in den Briefkasten des Vereins zu werfen. Offizieller Start der Rallye ist um 10 Uhr auf dem Sportplatz an der Ackersbergstraße. Doch jeder kann selbst entscheiden, wann er auf Tour gehen will, teilen die Organisatoren mit.

Von Anette Wulf-Dettmer