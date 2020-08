Hänigsen

Schwere Verletzungen im Gesicht hat am Dienstagabend ein 17-Jähriger erlitten, nachdem ihn ein zwei Jahre älterer Jugendlicher mehrfach mit der Faust geschlagen hatte. Der Jüngere muss nach Aussage einer Polizeisprecherin noch mehrere Tage stationär im Krankenhaus behandelt werden, die Ermittlungen der Polizei nach der Schlägerei dauern an.

Zunächst traf sich nach bisherigen Erkenntnissen der Beamten eine Gruppe von jungen Hänigsern, Uetzern und Bekannten aus anderen Kommunen am Kiesteich, der sich an der Weißdornallee befindet. Bereits dort gerieten die beiden jungen Männer aus Hänigsen in Streit, sie provozierten sich verbal und schubsten sich zunächst. Um die Situation zu beruhigen, verließen die Kontrahenten dann das Areal, sagt die Sprecherin mit Verweis auf die späteren Zeugenaussagen.

Situation eskaliert am Berliner Platz

Allerdings gelang dies nur bedingt: In Höhe eines Discounters brach die tätliche Auseinandersetzung erneut aus. „Dabei schlug der 19-Jährige dem Jüngeren erstmals mit der Faust ins Gesicht, dabei erlitt er eine Platzwunde an der Lippe“, sagt die Beamtin und fügt hinzu, dass die Gruppe weiter zum Berliner Platz zog. Einige Beteiligte wollten mit dem Bus nach Hause fahren, andere begleiteten sie auf dem Weg.

Damit kam die größere Clique gegen 21 Uhr am Berliner Platz an, wo der Streit dann völlig eskalierte. Wie Zeugen anschließend aussagten, traktierte der 19-Jährige den 17-Jährigen mehrfach mit Faustschlägen und Tritten. In dieser Situation griff ein 34 Jahre alter Mann aus Burgdorf ein, der ebenfalls zur Gruppe gehört hatte, und wollte die Schlägerei unterbinden. Allerdings hatten zwischenzeitlich Angehörige des 19 Jahre alten Hänigsers, die in der Nähe wohnen, den Streit mitbekommen. Sie eilten aus dem Haus – und der drei Jahre jüngere Bruder des Angreifers ging nach bisherigen Erkenntnissen auf den 34-jährigen Streitschlichter los, indem er ihn auch mit der Faust ins Gesicht schlug.

19-jähriger Schläger ist der Polizei bereits bekannt

Letztlich konnte der Vater der beiden Streithähne die Kontrahenten trennen, er alarmierte nach Aussage der Polizeisprecherin den Notruf von Polizei und Rettungswagen. Außerdem versorgte er die Verletzungen im Gesicht des Opfers mit Kühl-Akkus. Weil auch andere Zeugen die Polizei gerufen hatten, rückten die Beamten mit vier Streifenwagen an. Die Polizisten kennen den 19-Jährigen bereits von anderen einschlägigen Delikten, darunter Körperverletzung. Sie ordneten noch an der Einsatzstelle eine Kontrolle mit dem Alkomaten an, die 1,5 Promille Atemalkoholgehalt ergab.

Ein Rettungswagen brachte den 17-Jährigen mit schweren Gesichtsverletzungen in ein Krankenhaus, deren Behandlung einige Zeit dauern wird, wie die Polizeisprecherin sagte. Ihren Angaben zufolge nahmen die Einsatzkräfte die Personalien aller Beteiligten auf und leiteten Strafverfahren gegen sie ein. Die Ermittlungen dauern an.

Von Antje Bismark