Uetze

Um den halben Anglizismus gleich mit schmackhaftem Inhalt zu füllen: Uetzes Foodmarkt besticht bei seiner Erstauflage am letzten Juni-Wochenende mit frisch zubereiteten Leckereien aus sechs mobilen Straßenküchen plus diversen süßen Variationen aus dem heißen Eisen der Waffelmädchen. Coronabedingt ist die Infrastruktur auf dem Schützenplatz für das zweitägige Event maximal virensicher auf Autofahrer ausgerichtet. So erlebt das Fuhsedorf auf dem Hoopt neben der Streetfood- auch gleich noch seine Drive-in-Premiere. Viele lassen es sich unter den alten Eichen an der Marktstraße schmecken.

Zahlreiche Foodtrucker haben in der Krise aufgegeben

Was auf den ersten Blick fehlt: Menschen. Es gibt keine Schlangen vor der Wilderei, beim Rolling-Food-Truck oder beim Holsteiner mit seinen Spanferkel-Bowls. Niemand steht vorm Tresen der S-Bar für russische Teigtaschen mit Krautsalat sibirischer Art an. Ebenso wenig am stylischen Wagen daneben, der den Platz mit Waffelduft flutet. Stattdessen wuseln Männer und Frauen mit Mund-Nasen-Schutz in fremd.essen-T-Shirts hin und her zwischen Foodtrucks und Kundenautos, deren Insassen nicht allzu lange auf ihre Bestellung warten müssen. Wer nicht gleich wieder abdüst, speist vor Ort hinterm Lenkrad – bisweilen auch mit laufendem Motor für die Klimaanlage.

Anzeige

Einbahnverkehr und Abstandsmarkierungen, Drive-in-Schalter mit selbst konstruierter kontaktloser Bezahlvorrichtung am langen Holzstiel, platzinterner Bringdienst für 3 Euro Servicegebühr pro Bestellung: Ausgedacht haben sich das Sonja und Mirjana Schütze, um mit ihrem 2015 gegründeten Unternehmen fremd.essen endlich wieder aus der Corona-Zwangspause starten zu können. Von den circa 15 Foodmärkten, die die Schwestern sonst alljährlich organisieren, wird anno 2020 wohl allenfalls die Hälfte zustande kommen. Und nicht wenige der mehr als 100 Foodtrucker aus dem fremd.essen-Netzwerk, so berichtet Schütze, hätten aufgegeben oder das Gewerbe gewechselt.

Weitere NP+ Artikel

„Schön, dass auch für Veganer einiges dabei ist“

Nicht so sie selbst und ihre Schwester. Bis zu den Sommerferien haben die beiden noch zwei weitere Events geplant, jeweils Drive-ins wie in Uetze. „Wir wollen jeglichen Veranstaltungscharakter und Schlangen unbedingt vermeiden.“ Das haben sie der Gemeinde versprochen, die für das mehr oder weniger kontaktlose Konzept, das radfahrende Besucher oder Fußgänger nicht ausschließt, grünes Licht gab.

Für die Besucher, deren Zahl zum Abend des ersten Markttages hin immer mehr zunimmt, lässt sich der atmosphärische Corona-Minuspunkt offenbar verschmerzen. „Für eine Notlösung ist das doch sehr okay hier“, findet Ralf Lehnhoff aus Burgdorf. „Es ist von allem etwas dabei“, loben Michael Pirnstill und Partnerin Marion Heinrichs den bunten Mix auf der Speisenkarte. „Schön, dass auch für Veganer einiges dabei ist“, sagt Bernard Ibing aus Hänigsen. Für Claudia und Ralf Albrinck ist Streetfood immer eine willkommene Abwechslung. Die Schutzmaßnahmen nehmen sie gern in Kauf: „Eine tolle Idee, das wäre sonst doch ausgefallen.“ Ihren Bauern-Bowl genießen sie unter der offenen Heckklappe in der Abendsonne.

Foodtrucker fühlt sich „ein bisschen einsam“

Dass der direkte Kontakt dem Gesundheitsschutz zum Opfer fällt, tut den Foodtruckern offenbar mehr weh als ihren Kunden. Vor quasi leeren Rängen zu kochen, da fühlt sich der Wolfsburger Florian Bonneß in seinem Rolling-Food-Truck „ein bisschen einsam“. Die Speisenkarte verrät ja nicht, was für eine Rarität sein Corn-Dog hierzulande ist – ein Hotdog im Maisteigmantel.

Auch für Ilka und Sascha Kohring alias Dr. Vegetary ist normalerweise der Austausch mit den Kunden die halbe Miete. Mit Kostproben etwa von der selbst gemachten Bärlauchmayonnaise geizen die Detmolder nicht und verraten auch bereitwillig, wie das Burgerbrötchen auf Kichererbsenbasis zu seiner roten Farbe kommt. Aber das ist hier tabu, es sind ja Mit- und nicht Nach-Corona-Zeiten.

Jetzt stehen die Einnahmen an erster Stelle. Die 9000 Euro Corona-Soforthilfe vom Staat können die Ausfälle der Kohrings mitnichten ausgleichen, die dem für 2020 eigentlich ausgebuchten Detmolder Ehepaar durch die Absage der meisten Termine entstanden sind. „Was bleibt uns übrig, als positiv in die Zukunft zu gucken?“, fragt Ilka Kohring – und zitiert augenzwinkernd eine berühmte Zeitgenossin: „Wir schaffen das!“

Zur Galerie Bilder vom Streetfood-Markt auf dem Hoopt in Uetze.

Von Martin Lauber