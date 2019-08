Hänigsen

Der Senioren- und Pflegestützpunkt Burgdorfer Land der Region Hannover lädt zu einer Sprechstunde ein. Sie beginnt am Dienstag, 13. August, um 9 Uhr im Dorftreff Hänigsen, Mittelstraße 2. Die Sprechstunde am 27. August entfällt, wie die Region mitteilt. Eine Beraterin aus dem Stützpunkt informiert unter anderem über die Möglichkeiten der Pflegeversicherung und über ambulante sowie stationäre Angebote in der Gemeinde. Sie unterstützt Ratsuchende auch bei der Antragstellung und gibt Ratschläge, wie pflegende Angehörige eine Entlastung finden.

Die Beratung ist kostenfrei. Anmeldungen sind erwünscht, aber nicht zwingend notwendig. Der Senioren- und Pflegestützpunkt ist telefonisch unter (0511) 70 02 01 16 erreichbar.

Außerhalb dieser Sprechstunde ist das Team montags bis freitags von 8.15 bis 12 Uhr, montags von 13 bis 16 Uhr und donnerstags 15 bis 17 Uhr in den Räumen Hannoversche Neustadt 53 in Burgdorf erreichbar. Zudem können Betroffene Termine vereinbaren.

Von Valerie Kruse