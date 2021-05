Uetze

Die Sportvereine in der Gemeinde Uetze haben sich mit den Einschränkungen der Corona-Pandemie arrangiert. Allerdings mussten einige Sparten ihren Betrieb komplett eingestellt. Inzwischen sinkt die Inzidenz in der Region Hannover, sodass es vor allem im Freien wieder Angebote geben könnte. Wie ist die aktuelle Lage bei den Sportvereinen? Hier ein Überblick.

TSV Dollbergen setzt auf Open-Air-Angebote

Jürgen Buchholz, Vorsitzender des TSV Dollbergen, zieht eine knappe vorläufige Bilanz: „Hallensport geht nicht. Freiluftsport geht. Fußballtraining in kleinen Gruppen mit fünf Spielern, die jünger als 14 Jahre sind, und einem Trainer, der einen aktuellen negativen Corona-Test vorweisen muss, ist zum Beispiel möglich.“ Buchholz hofft auf besseres Wetter. Dann könnten auch Turngruppen wieder draußen Sport treiben. Auch für die Tischtennisspieler könnte sich dann eine Lösung abzeichnen.

„Bei uns herrscht noch keine Aufbruchstimmung“, sagt Helge Thomsen, stellvertretender Abteilungsleiter der Fußballsparte im TSV Dollbergen. Es werde noch einige Zeit dauern, bis der Spielbetrieb wieder normal laufen werde.

Jugendtraining hat beim SV 08 Priorität

Ähnlich sieht es Kim Grundstedt, stellvertretender Vorsitzender des Fußballvereins SV Uetze 08. Er rechnet damit, dass in der neuen Saison im August wieder normal Fußball gespielt werden kann. „Unsere Kinder und Jugendliche betreiben zurzeit kontaktlosen Individualsport in kleinen Gruppen. Zirkel-, Torschuss-, Konditions- und Lauftraining stehen auf dem Plan. In unserem Verein gibt es wegen der Spielgemeinschaft JSG Fuhseland viele Nachwuchsfußballer. Die Kinder brauchen die Bewegung und soziale Kontakte. Sie müssen sich einmal richtig auspowern können“, betont Grundstedt. Deshalb stehe das Training für die Jugend an erster Stelle. Dann kämen die Erwachsenen. Die meisten Mitglieder der Herrenmannschaften seien noch nicht geimpft.

Die B-Juniorinnen des TSV-Friesen Hänigsen, Abteilung Fußball, haben sich an einer Lauf-Challenge des Vereins beteiligt. Aber sie wollen wieder auf den Platz und richtig trainieren. Quelle: privat

„Das Ganze gestaltet sich schwierig“, erklärt Jens Voltmer, Vorsitzender des TSV Friesen Hänigsen. In die Hallen dürfe noch niemand. Tennis werde als Einzel gespielt. Handball könne noch nicht angeboten werden, weil der Übungsleiter noch nicht geimpft sei. Die Fußballer seien jedoch startklar. „Wir haben bisher ein Einzeltraining für Kinder und Jugendliche organisiert und sind froh, dass sich die Trainer die Zeit genommen haben“, sagt Abteilungsleiter Nils Bork. Wenn es neue Regeln gebe, werde reagiert.

MTV-Turngruppen trainieren via Zoom

Beim MTV Rotweiß Eltze liegt der Outdoorsport aktuell brach, was der Vorsitzende Sascha Lehmann sehr bedauert. Die Turngruppen seien über Zoom-Meetings aktiv. Das funktioniere gut. „Wir werden jetzt schauen, was geht. Das Training kann ganz kurzfristig starten“, sagt Lehmann. Er könne sich eine Teststrategie für die Erwachsenen vorstellen.

VfL Uetze bietet Onlinetraining

Gutes Wetter wünscht sich Gudrun Brandes, stellvertretende Vorsitzende des VfL Uetze. „Wir werden einige Sportarten nach draußen verlegen, wenn möglich“, sagt sie. Zurzeit gebe es ein Onlinetraining der Turn-, Fitness- und Tanzgruppen. Das Leichtathletiktraining ruht, weil derzeit kein Trainer zur Verfügung stehe. „Wir werden die Zahlen beobachten und sehen, was für Geimpfte und mit Tests möglich ist“, kündigt Brandes an.

