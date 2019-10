Uetze

Die Sportschützen verkaufen am Sonntag, 13.Oktober, Backwerk – und unterstützen damit den Sport. Beim Flohmarkt auf dem Hoopt in Uetze sammelt der Förderverein ab 9 Uhr Spenden für die Uetzer Bundesligamannschaft und präsentiert den Erfolg des Sports im Schützenverein Uetze. „Nach dem Aufstieg in die 1. Bundesliga haben die Uetzer Schützen hohe Kosten für Fahrten und Übernachtungen, die sie aus Spenden decken müssen“, teilt das Organisationsteam in der Einladung mit. Für diese Kosten sammelt der Förderverein Spenden. Dem Förderverein kann jeder beitreten, auch Personen und Firmen, die nicht dem Schützenverein angehören.

Am Sonnabend, 16. November, gibt es in der Großsporthalle am Schulzentrum den Heimwettkampftag des Vereins, an dem ebenfalls Speisen und Getränke verkauft werden. Der Tag ist ganz dem Sport gewidmet. Um 12 Uhr beginnt das offene Training der Mannschaften, die ersten Wettkämpfe starten um 14.30 und um 16.30 Uhr. Um 17.30 Uhr tritt das Uetzer Team gegen den SV Kriftel an. Im Anschluss feiern die Sportler bei einer After-Shooting-Party im Schützenheim gegenüber.

Von Isabel Becker