Obershagen

Am nördlichen Ortsrand von Obershagen zwischen Rosenweg und Hauptstraße möchte die Speditionsfirma Baustoff Beinsen ihr drei Hektar großes Areal als Baugebiet ausweisen. Bislang lagert die Firma dort vor allem Baustoffe. Mit diesen Plänen hat sich der Ortsrat des Uetzer Ortsteils in seiner Sitzung am Donnerstagabend beschäftigt.

„Wir haben mit dem Baugebiet kein Problem“, sagt Ortsbürgermeister Andreas Staas ( CDU). „Aber wir möchten, dass die Grundstücke von der Hauptstraße aus zu erreichen sind und nicht über den Rosenweg.“ Es gebe eine Durchfahrt am Wald entlang, über diese erreichten die Fahrzeuge der Spedition derzeit das Betriebsgelände, erklärt Staas.

Bislang plant die Gemeinde, die Zufahrt zum Neubaugebiet über den Rosenweg und Kampweg zu führen, weil „eine öffentliche Zufahrt am Wald entlang sehr lang und damit flächenverbrauchend wäre“. Das hat die Anwohner auf den Plan gerufen. Bis auf einen Anlieger waren alle zur Ortsratssitzung in die Kirche gekommen. Sie wollen auf keinen Fall, dass der Verkehr ins Neubaugebiet über ihre Straße führt. Denn der Rosenweg ist zurzeit nur eine asphaltierte Fahrbahn mit unbefestigten Seitenstreifen und der Kampweg ist völlig unbefestigt.

Anlieger wollen Straßenausbau nicht bezahlen

„Unsere Sorge ist, dass der Rosen- und Kampweg ausgebaut werden und wir als Anlieger die Kosten tragen sollen“, erklärt Helmut Jatzkowski. Wer den Ausbau des Rosenwegs als Zufahrt zum Baugebiet bezahlen soll, dafür gibt es noch keinen Plan im Rathaus, wie Sabrina Meyer von der Uetzer Bauverwaltung auf Anfrage erklärt.

Die Anlieger des Rosenwegs sind mit der Fahrbahn vor ihren Grundstücken zufrieden. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Nach seinem Kenntnisstand sei mit dem Investor verhandelt worden, dass er sich kümmert, sagt Ortsbürgermeister Staas. „Wir befürchten allerdings, dass nur eine einfache Asphaltdecke drüber gezogen wird.“ Sei die nach wenigen Jahren kaputt, könnte der Vorschlag kommen, den Rosenweg doch richtig auszubauen, und die Anlieger müssten zahlen, erklärt er. „Das wollen wir verhindern und fordern deshalb die Zufahrt von der Hauptstraße aus.“

Nur Einzel- und Doppelhäuser vorgesehen

Für das Neubaugebiet ist eine offene Bauweise vorgesehen, das heißt, es können Einzel- und Doppelhäuser gebaut werden. Reihenhäuser sind nicht erlaubt. Die Traufhöhe beträgt maximal acht Meter. Die Häuser dürfen ein Voll- und ein Dachgeschoss haben. Ein Grundstück darf nur zu 30 Prozent überbaut werden. „Bei 1000 Quadratmetern dürfen 300 Quadratmeter versiegelt werden“, erklärt Meyer.

So könnte die Fläche des Speditionsbetriebs Beinsen zwischen dem Rosenweg (oben) und der Hauptstraße (unten) mit Einfamilienhäusern bebaut werden. Quelle: Anette Wulf-Dettmer (Repro)

An der Nordwestseite soll ein 30 Meter breiter Streifen zum angrenzenden Wald als Ausgleichsfläche angelegt werden. Die beiden Teiche bleiben erhalten. Diese Flächen seien allerdings nicht ausreichend, um die Versiegelung auszugleichen, deshalb sind weitere außerhalb des Baugebiets nötig, sagt Meyer. Das soll mit einer Ersatzaufforstung im Kompensationspool „Hohne“ im Landkreis Celle geschehen.

Noch wird das Areal am Ortsrand von der Spedition als Lager für Baustoffe genutzt. Quelle: Anette Wulf-Dettmer

Anwohner fühlen sich ernst genommen

„Fürs Erste bin ich mit dem Ergebnis der Beratung zufrieden, wenn die Empfehlung des Ortsrats so umgesetzt wird“, sagte Jatzkowski nach der Sitzung. Er lobte, dass der Ortsrat die Anwohner ernst nehme. „Es wurde sogar die Tagesordnung geändert, damit die Einwohner nach der Beratung noch einmal Fragen stellen konnten.“

Als nächstes berät der Ortsrat Hänigsen in seiner Sitzung am Mittwoch, 16. September, über den Bebauungsplan, danach der Ratsausschuss für Verkehr, Umwelt, Planung. Die Entscheidung, ob der Plan mit der Zufahrt über den Rosenweg oder von der Hauptstraße aus zur ersten öffentlichen Beteiligung ausgelegt wird, trifft der Verwaltungsausschuss der Gemeinde am 25. September.

Von Anette Wulf-Dettmer