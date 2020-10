Hänigsen

Erneut hat ein Spaziergänger in der Verlängerung der Breitenkampstraße in Uetze-Hänigsen mehrere Plastiksäcke mit Bauschutt entdeckt. Seinen Fund meldete er am Montag um 12 Uhr der Polizei. Bei der Durchsuchung der Säcke konnten keine Hinweise auf den Umweltfrevler gefunden werden. Am 8. Oktober war an derselben Stelle schon einmal Bauschutt illegal entsorgt worden. Die Polizei Uetze erneuerte deshalb ihren Aufruf: Wem ein Fahrzeug im Bereich Breitenkampstraße aufgefallen ist, mit dem der Bauschutt möglicherweise transportiert wurde, sollte sich bei der Polizeistation unter Telefon (05173) 925430 melden.

Von Anette Wulf-Dettmer