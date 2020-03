Uetze

Die Kitas der Gemeinde Uetze schließen in diesem Sommer vom 3. bis 24. August. Das teilt jetzt die Gemeindeverwaltung mit und verweist dabei auf die Kita-Satzung. Um Familien zu entlasten, die eine Betreuung für ihren Nachwuchs benötigen, richtet die Verwaltung vom 3. bis 21. August eine Sommerkita in der Kita Katensen ein. Dafür melden Eltern ihre Kinder bis 31. Mai an – die Betreuung kann wochenweise gebucht werden. Sie erhalten die entsprechenden Anmeldeformulare in der Kindertagesstätte erhältlich, in der das Kind regulär betreut wird. Diese sind dort wieder einzureichen.

Eltern müssen Arbeitsnachweis vorlegen

Eine Anmeldung ist ausschließlich unter Vorlage entsprechender Arbeitsnachweise beider Sorgeberechtigter möglich, aus denen erkennbar sein muss, dass die Betreuung des Kindes aus berufsbedingten Gründen in dem Zeitraum nicht erfüllt werden kann.

Von Antje Bismark