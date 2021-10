Hänigsen

Der Mann mit der Schiebermütze gönnt sich und seinen rund 50 Zuhörern in der Hänigser St.-Petri-Kirche keine Verschnaufpause. „Ich mach’ schnell weiter“, sagt Thomas Gsella. „Ich habe noch so viele schöne Gedichte.“ Genau sind es 2600 Stück aus 30 Jahren, mehr als Goethe (rund 1200) oder der Übervater seines Genres, Robert Gernhardt (800). Aber das wird Deutschlands Dichterfürst in der Kategorie Komische Lyrik erst beim After-Show-Bier verraten. 

Mehr als 50 Gedichte trägt Thomas Gsella in 65 Minuten vor - die Zuhörer in der Hänigser St.-Petri-Kirche hätten stundenlang lauschen können. Quelle: Martin Lauber

Eine Lesung mit dem früheren Chefredakteur des endgültigen Satiremagazins Titanic und bekannten Kolumnisten – kein Wunder, dass Christine Späthe von der Kunstspirale stolz war, den Autor von 30 Gedichtbänden auf dem flachen Lande präsentieren zu können. Gsella stichelte freundlich zurück: „Soll ich langsam lesen? Ich habe gehört, dass Hänigsen 40 Kilometer von der nächsten Uni entfernt liegt.“ Das ist um ein paar Kilometer übertrieben. Abgesehen davon, dass man Gsella-Verse nicht erst interpretieren und auch nicht studiert haben muss, um sie zu verstehen und darüber zu lachen. Dazu gab es reichlich Gelegenheit – zum Teil sogar unbeschwert wie über eine wahnwitzige Formel, mit der sich die Corona-Inzidenz individuell ausrechnen lässt, oder über eine bestechend logische Kalkulation zum Liebesleben von Blauwalen.

In der Regel aber sind in Gsellas gereimten Betrachtungen Humor und Moral nicht zu trennen. In einem Gedicht aus dem Zyklus „postrevolutionäre Lyrik“ ließ er den Kapitalismus im Rückspiegel der Geschichte unfassbar blöd aussehen. Betroffenheit weckten seine Verse über das Flüchtlingsdrama. Den Zuhörern blieb das Lachen im Halse stecken, etwa bei einem Gedicht über das klägliche Leben der Menschen im Flüchtlingscamp Moria, das mit gebotenem Zynismus aufklärt – „warum die Zelte keinen Boden haben: | Weil das so richtig ist. Das muss so sein. | Wie anders kämen Fliegen, Zecken, Schaben | Und Schlangen leicht hinaus und leicht herein?“

In einer Reihe mit Wilhelm Busch

Trotz mehr als 50 Gedichten binnen 65 Minuten zeigte das Publikum keine Spur von intellektuellem Muskelkater. Der präzisen melodiösen Rhythmik, derentwegen Gsella in eine Reihe gestellt wird mit Wilhelm Busch und Eugen Roth, hätten die meisten gerne noch weiter gelauscht. Der Büchertisch wurde fast restlos leergekauft. Und einige der Gäste nutzten die Gelegenheit, um nach der Lesung im nahen Kunstspirale-Provisorium in der ehemaligen Fahrschule mehr zu erfahren.

Wie reimt man Gedichte am laufenden Band? Wo kommen die Inspirationen her? Bei einem After-Show-Meeting in der Kunstspirale gibt Thomas Gsella Auskunft. Quelle: Oliver Bürger

Bei handgebrauten Bierspezialitäten aus Krätze gab der Dichter freizügig Einblicke in seine Aschaffenburger Versmanufaktur, in der er täglich ab 9 Uhr vor dem PC sitzt, die Weltnachrichten auf sich wirken lässt, um sich seinen Reim zu machen. Auf die Menschen und Dinge und Geschehnisse. Und wie wäre es, zum Abschied, mit einem schnellen Vierzeiler auf Hänigsen, auf das es ja eigentlich kein Reimwort gibt? Sehr kurz geht der Meister in sich: „Hänigsen ist sehr viel nütze, ganz im Gegensatz zu Uetze.“ Geht doch! Wenn auch sicher nichts für die geplanten Gsellammelten Werke, die in zwei Jahren zum 65. Geburtstag erscheinen sollen.

Alle, die Thomas Gsella in Hänigsen verpasst haben, können den Dichter am Donnerstag, 28. Oktober, ab 19 Uhr im hannoverschen Kulturzentrum Pavillon live erleben.

Von Martin Lauber