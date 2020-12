Uetze - So leuchtet es in Hänigsen in der Adventszeit

Die Uetzer Ortschaft Hänigsen hat sich weihnachtlich herausgeputzt. Im Eiscafé dreht eine beleuchtete Modellbahn ihre Runden, im Gemeindehausfenster steht die Krippe und Am Pappaul der Weihnachtsbaum.