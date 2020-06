Wie ist das Freizeitvergnügen im Erse Park unter Corona-Bedingungen?

Uetze

Das geplante Wiedersehen mit dem Drachen Ersie nach langer Zeit hat am Sonnabend ein vorzeitiges Ende genommen: Ursache war in diesem Fall nicht das Coronavirus, sondern ein kräftiges Gewitter. Beim Schlendern durch den Erse Park komme ich gerade an der Familienachterbahn Ersies Drachenritt an, als das bis dahin nur entfernte Grummeln plötzlich zu einem gewaltigen Gewitter mit Hagel und heftigem Regen anwächst. Zum Glück sind die sieben Zwerge und Schneewittchen freundliche Gastgeber und bieten mir in ihrer Grotte kurzzeitig Unterschlupf.

Eintrittskarten gibt es nur online

Nach neun Wochen coronabedingter Zwangsschließung hatte der Erse Park am 29. Mai erstmals wieder seine Türen für Besucher geöffnet. Ich stellte mich für diesen Sonnabend aufgrund des zunächst schönen Wetters auf einen ziemlich großen Besucherandrang ein. Doch der blieb aus. Am Eingang weist Flatterband den Weg. Ein Hinweisschild zeigt an, dass der Einlass derzeit nur mit einem Onlineticket möglich ist. Darauf ist ein Einlasszeitfenster angegeben.

Zur Galerie Der Erse Park in Uetze hat seit Ende Mai wieder geöffnet. Wir haben getestet, wie es im Freizeitpark während der Corona-Pandemie ist.

„Wir können die Besucherströme damit besser kontrollieren“, sagt Parkmanager Phlilipp Schwanstecher, der mir im Park nahe dem Imbissstand über den Weg läuft. Allerdings sei die Besucherzahl seit der Wiederöffnung meist gering, erläutert er. Die Obergrenze hat der Betreiber während der Coronakrise herabgesetzt. Die genaue Zahl will er mir nicht verraten. Nur so viel: Einzig an Pfingsten habe die Besucherzahl im Park an dieser Zahl gekratzt.

Schilder weisen auf Coronabeschränkungen hin

Auf dem zentralen Platz hat der Betreiber einen Spender mit Desinfektionsmittel aufgestellt, im hinteren Teil des Parks ebenfalls. An diversen Plätzen sind Schilder angebracht, die auf den Mindestabstand von eineinhalb Metern hinweisen, regelmäßiges Händewaschen und Husten in die Armbeuge sowie das Tragen eines Mundschutzes empfehlen. „Im Freien braucht man nicht unbedingt eine Maske“, sagt Schwanstecher. Ich verzichte auf das Tragen – so wie alle anderen Parkbesucher auch.

Schwanstecher lobt, dass sich seine Gäste bislang vernünftig verhielten. „Klar, Kinder springen mal umher. Aber alle halten Abstand.“ Um das Hygienekonzept umsetzen zu können, müssen das Bällebad, die Hüpfburg und die kleine Schiffschaukel geschlossen bleiben. Alle anderen Stationen sind geöffnet, wenngleich teils einzelne Reihen mit Flatterband gesperrt sind.

Bootstour führt durch die Urzeit

Ich fange mit einer gemütlichen Bootstour durch die Urzeit an. Ein aufgemalter Strich, das Wort Stop und ein Pfeil weisen den Zugang zu den Booten. Ich sehe links und rechts Dinosaurier, umkurve einen Hai mit aufgerissenem Maul. Als Kind war ich aufgeregter. Beim Ausstieg zeigen mir orangefarbene Pfeile nach links und rechts die Wegmöglichkeiten. Mehr Optionen gibt es aber ohnehin nicht.

Am Imbissstand verhindert ein Absperrband in Kombination mit Tischen das allzu nahe Herantreten an den Verkaufstresen. Auf die beliebten Schnitzel mit hausgemachter Soße sowie andere Leckereien müssen die Besucher zurzeit verzichten. „Wir bieten alles nur to go an“, sagt Schwanstecher. Sein Konzept sieht vor, ab den Sommerferien wieder normales Geschirr zu nutzen und auf der Speisekarte wieder mehr als Nuggets, Bratcurrywurst und Pommes frites anzubieten.

Kinder sind von Märchenwelt fasziniert

Beim Spaziergang durch die Märchenwelt kommen mir zwei Mütter mit ihren kleinen Kindern entgegen. „Guck mal, da oben im Turm sitzt Rapunzel“, sagt die eine Frau. Ihre Tochter blickt nach oben und ruft laut: „Rapunzel, lass dein Haar herunter.“ Rapunzel reagiert nicht. Die Kleine stört das nicht. Sie stapft weiter und ist von Szenen aus der zauberhaften Welt von Frau Holle und Aschenputtel sofort begeistert. Kinder kommen im Erse Park auf alle Fälle auf ihre Kosten, denke ich bei mir.

Bevor ich mich in die Achterbahn setzen kann, kommt das Gewitter. 20 Minuten stehe ich bei den sieben Zwergen. Dann hört der Regen auf. Etliche Erwachsene mit Kindern an den Händen oder auf dem Arm hetzen Richtung Ausgang. Einige haben nicht so schnell einen Unterstand gefunden und sind nun durchnässt. Andere nutzen die Dicke Berta, die Parkeisenbahn, um zügig zum Ausgang zu gelangen. Die Bahn ist voll besetzt. Die abgesperrten Sitze werden als Abstellfläche für Kinderkarren genutzt.

Abruptes Ende nach dem Gewitter

Ich habe zunächst noch die Hoffnung, nach dem schnell zurückkehrenden Sonnenschein doch noch ein paar Attraktionen ausprobieren zu können. Doch die ist schnell dahin. „Alle anderen Besucher sind schon aus dem Park“, sagt mir ein Mitarbeiter. „Wir starten heute nichts mehr.“

Okay, dafür habe ich Verständnis. Aber ein wenig in Kindheitserinnerungen möchte ich doch noch schwelgen. Ich bleibe kurz am kleinen Spielstand stehen, bei dem man mit einem Wasserstrahl einen Plastikball von unten nach oben in eine Öffnung befördern muss. Für einen Moment bin ich wieder Kind. Danke Ersie. Wir sehen uns bestimmt bald mal wieder.

Von Mark Bode