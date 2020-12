Uetze

Wenn der 15-jährige Linos aus dem Uetzer Ortsteil Schwüblingsen vom Jahr 2020 erzählt, dann ist es das Jahr der Ausfälle. „Meine Konfirmation wurde auf nächstes Jahr verschoben“, sagt er, „den gerade angefangenen Tanzkurs musste ich abbrechen, weil der nicht mehr stattfinden durfte, mein im März begonnenes Praktikum wurde nach einer Woche wegen Corona eingestellt, und die Studienfahrt mit der Schule fiel auch aus.“

Es fehlt der Ausgleich durch den Sport

Auch die 13-jährige Klara aus Uetze musste einige Pläne umwerfen. „Wir waren kurz davor, zur Klassenfahrt an die Nordsee aufzubrechen, da kam der Lockdown, und die Fahrt wurde abgesagt“, erinnert sie sich. Die Schülerin der Aurelia-Wald-Gesamtschule (AWG) vermisst die Möglichkeit, sich mit mehr als einer Freundin zu treffen, und ihren Hip-Hop-Unterricht in Hänigsen. „Ich will so gern mal wieder tanzen“, sagt sie. Der 16-jährige Tim und die gleichaltrige Marie-Christin, die beide das Gymnasium Unter den Eichen besuchen, warten sehnsüchtig darauf, dass ihr Handballtraining wieder stattfindet. „Das war immer ein toller Ausgleich zur Schule“, sagt Marie-Christin.

Doch insgesamt scheinen sich die Jugendlichen gut mit den vielen Änderungen zu arrangieren, die die Pandemie mit sich bringt. Ob Maskenpflicht oder körperliche Distanz – sie akzeptieren die Regeln. Von all ihren unerfüllten Wünschen und Träumen und all den Einschränkungen im täglichen Leben berichten sie mit erstaunlichem Gleichmut. „Es muss halt sein“, ist die einhellige Meinung. „Die Maßnahmen zum Schutz vor einer Ansteckung sind gut und wichtig“, meint Tim.

„Im Bus steht man Maske an Maske!“

Massive Kritik äußern die Schüler deshalb an den überfüllten Bussen. „Die Busfahrten sind unzumutbar!“, klagt Linos. „Da steht man Maske an Maske!“ Auch Tim ist empört darüber, wie voll die drei Busse sind, die jeden Morgen von Hänigsen aus zum Schulzentrum Uetze fahren. „Während wir sonst eineinhalb Meter Abstand halten müssen, stehen wir dort dicht gedrängt“, empört er sich.

Einpendeln des digitalen Unterrichts braucht Zeit

Linos, Schülersprecher der Aurelia-Wald-Gesamtschule und Schülervertreter der Gemeinde Uetze, fühlte sich seit Beginn der Pandemie von der Schule gut informiert. „Alle Infos und Maßnahmen haben Gymnasium und IGS miteinander abgestimmt, damit es keine unterschiedliche Regeln auf dem gemeinsamen Schulgelände gibt“, sagt der Neuntklässler anerkennend. „Am Anfang war der digitale Unterricht ein bisschen unkoordiniert“, hält Marie-Christin dagegen. „Mal gaben uns die Lehrer zu viele Aufgaben auf, mal hatten wir kaum etwas zu tun.“ Inzwischen, so die Elftklässlerin, habe sich das aber gut eingependelt.

Klassenarbeit mit Maske: Da fehlt der Sauerstoff

An die Maskenpflicht im Unterricht haben sich die Heranwachsenden gewöhnt. „Nur, wenn man nach stundenlangem Masketragen in der 7. und 8. Stunde noch eine Klassenarbeit schreibt, ist das hart“, sagt Tim. „Da fehlt dann einfach der Sauerstoff.“ Auch die Kälte in den Klassenzimmer setze ihm bisweilen zu, da einige Lehrer „dauerlüften und die Fenster immer offen stehen lassen“, so der Elftklässler.

Viel mehr gelernt bei halber Klassenstärke

Eine der besten Pandemieschutz-Maßnahmen ist für Tim, wenn sie in halber Klassenstärke im Wechsel zur Schule kommen: mal eine Woche digital von zu Hause aus, mal eine Woche in Präsenzunterricht in der Schule. „In der Zeit waren wir hoch produktiv“, berichtet er begeistert. „Weil die Klassengemeinschaft so klein war, haben wir eine persönliche Bindung zum Lehrer und einen großen Zusammenhalt in der Gruppe bekommen. Man musste sich einfach doppelt so oft melden, damit der Unterricht im Fluss blieb.“ Tim ist überzeugt: „Ich habe viel mehr gelernt als sonst.“

Ganz anders sieht das seine Mitschülerin Marie-Christin. „Der ständige Wechsel hat mich total gestresst. Ich habe dabei einfach nicht meinen Rhythmus gefunden“, so die Gymnasiastin. Sie war froh, als die Schule zum Präsenzunterricht zurückkehrte.

Eltern helfen beim Homeschooling

„Auch für jüngere Kinder ist das Homeschooling problematisch“, räumt Tim ein. Bei seinem kleinen Bruder hätten die Eltern viel Unterstützung leisten müssen. „Wie sollen sich Elfjährige denn Bruchrechnung selbst beibringen?“, fragt er achselzuckend. Insgesamt sehen die Jugendlichen, wie stark die Eltern in die Pflicht genommen werden. Marie-Christin half dem kleinen Bruder schon mal bei den Hausaufgaben. Klaras Familie konnte den Wegfall der Kita-Betreuung des fünfjährigen Bruders nur auffangen, weil die Mutter nicht berufstätig ist.

Die letzten digitalen Unterrichtstage vor den Weihnachtsferien haben Linos, Klara, Tim und Marie-Christin gut bewältigt. „Wir standen morgens auf, erhielten unsere Aufgaben per Mail und mussten sie bis zu einer bestimmten Uhrzeit abarbeiten“, erklärt Linos. Dabei muss das Arbeiten zu Hause nicht einsam sein. „Zum Teil besprechen wir die Aufgaben in der Gruppe per Skype“, schildert Marie-Christin.

Skype hilft über die soziale Distanz hinweg

Dieses Medium hat die 16-Jährige im Lauf der Pandemie für sich entdeckt. „Irgendwann merkte ich, dass die sozialen Kontakte immer weniger wurden und ich von meinen Freunden kaum noch etwas mitbekam. Da fing ich an, immer mehr Skype zu nutzen“, berichtet sie.

Skype wird sie wohl auch durch die verlängerten Weihnachtsferien begleiten. Denn mehr als eine Freundin oder einen Freund kann sie – wie alle anderen auch – wegen der Kontaktbeschränkungen nicht treffen. Übernachtungen, Partys, gemeinsame Unternehmungen mit mehreren Freunden sind nicht möglich. Silvester bleibt sie innerhalb der Familie. „Wir machen gar nichts“, sagt sie. Klara wird ab und zu ihre beste Freundin allein treffen. Linos will viel Fahrrad fahren. Tim geht zum Tennistraining, so lange dies noch erlaubt ist. „Wir schaffen das“, meint er. „Wir müssen lieber jetzt ganz viel Abstand halten, damit wir im nächsten Jahr endlich wieder Partys feiern können.“

