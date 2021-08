Der Seniorenbeirat der Gemeinde Uetze lädt alle Senioreninnen, Freunde und Bekannte für Dienstag, 7. September, zur Radtour ein. Der Ausflug führt durchs Burgdorfer Holz. Abschluss wird mit einem gemütlichen Beisammensein auf dem „Mitmachhof “ in Schwüblingsen an der Meierhofstraße 9 sein. In Schwüblingsen startet auch die Radtour, und zwar um 10 Uhr an der Kapelle.

Es soll nicht nur durch den Wald geradelt werden. „Die Teilnehmer werden Wissenswertes, Entwicklungen und Historisches über das Waldgebiet erfahren“, kündigt Dieter Winkler vom Seniorenbeirat an. Vielleicht könne auch der ein oder andere Teilnehmer Interessantes beitragen. Die Rundfahrt ist circa 20 Kilometer lang. Die Ankunft im Mitmachhof ist gegen 13 Uhr geplant. Dort erwartet die Radfahrer Essen und Trinken.

Wer nicht aufs Rad steigen möchte, kann um 13 Uhr direkt zum Mitmachhof kommen. Anmeldungen für die Tour und für das Treffen auf dem Hof nehmen Mitglieder Manfred Ludewig unter Telefon (05175) 3683 und Norbert Günther, Telefon (05147) 978252, bis Montag, 30. August, entgegen.