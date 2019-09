Hänigsen

Fans und Eigentümer historischer Traktoren und Nutzfahrzeuge geben sich am Sonnabend und Sonntag, 28. und 29. September, ein Stelldichein in Hänigsen. Auf dem Schützenplatz neben dem Freibad, in dem am Sonntag übrigens das beliebte Schweinetrogrennen ausgetragen wird, werden „Die Selbstzünder“ ihre gut gepflegten Schätzchen den Besuchern präsentieren. „In diesem Jahr haben wir den Schwerpunkt Schlepper und Landmaschinen aus Niedersachsen“, kündigt der stellvertretende Vorsitzende Jörg Iffländer an. Gezeigt und vorgeführt werden Traktoren, Landmaschinen, Kettenschlepper, Lastkraftwagen und Stationärmotoren, die im Zeitraum von 1930 bis Ende der Achtzigerjahre gebaut wurden. Das alljährliche Treffen ist auch stets eine Tauschbörse für Ersatzteile und bietet Gelegenheit zum ausführlichen Fachsimpeln.

Die Ausstellung öffnet am Sonnabend um 9 Uhr und endet am Sonntag gegen 17 Uhr. Der Eintritt kostet für Erwachsene 4 Euro, Kinder bis zwölf Jahre sind frei.

Von Anette Wulf-Dettmer