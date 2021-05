Der Secondhandladen Das Gelbe Haus in Uetze-Hänigsen beendet die Corona-Zwangspause und verkauft ab nächster Woche wieder gut erhaltene Babykleidung – nach vorheriger Anmeldung.

Das Gelbe Haus in Hänigsen bietet ab Montag, 17. Mai, Click and Meet an. Quelle: Anette Wulf-Dettmer