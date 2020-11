Schwüblingsen

Normalerweise kommt das ganze Dorf zusammen, wenn es in Schwüblingsen ans Schmücken des Weihnachtsbaumes vor der Christus-Kirche geht. Jung und Alt treffen sich dann bei Heißgetränken, um den Baum zu behängen und miteinander zu klönen. Corona hat dieser Tradition allerdings einen Strich durch die Rechnung gemacht. Die Schwüblingser schmückten ihren Weihnachtsbaum trotzdem – halt coronakonform und kontaktlos.

Der Baumschmuck kommt mit dem Bollerwagen

Pünktlich um 14 Uhr am Sonnabend vor dem ersten Advent karrten Ortsbürgermeister Eike Dralle und sein Sohn Arendt Kugeln, Ketten und Sterne mit dem Bollerwagen vor die Kirche. Während der Elfjährige begann, den Baumschmuck zu entwirren, erläuterte sein Vater das Prozedere: „Wir lassen den Bollerwagen hier stehen. Wer mag, kommt im Laufe des Tages vorbei und beteiligt sich am Schmücken. Wir haben auch Liederzettel mitgebracht, falls Familien singen möchten.“ Im Dorf bekannt gemacht hatte er die etwas andere Schmückaktion via Whatsapp-Gruppe. „Da sind 120 Leute drin. Nach kurzer Zeit war die Nachricht 80 mal gelesen“, berichtete Dralle.

Nach so regem Interesse hoffte er auf entsprechende Beteiligung beim Schmücken – zumal viele der bunten Anhängsel von Bürgern aus Schwüblingsen gespendet worden waren. „Schau mal Papa, die ist von Marie“, sagte sein Sohn und hielt eine Kugel hoch. „Lass die mal in der Kiste, vielleicht kommt sie ja nachher vorbei und mag sie dann selbst an den Baum hängen“, entgegnete sein Vater. Bis zum Dreikönigstag soll der geschmückte Baum nun weihnachtlichen Glanz verbreiten.

Von Sandra Köhler