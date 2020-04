Auch Schwüblingsen und Hänigsen sagen ihre Schützenfeste ab

Hänigsen/Schwüblingsen

Weder Schützenfeste noch Maibaumfeiern wird es in diesem Jahr in der Gemeinde Uetze geben. Am Dienstag haben auch der Schwüblingser Schützenverein und die Hänigser Bürgerschützen bekannt gegeben, dass sie wegen der Corona-Pandemie auf ihre Traditionsfeste verzichten.

Schwüblingsen hätte vom 17. bis 19. Juli gefeiert und Hänigsen vom 15. bis 17. August. Das Land Niedersachsen habe alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern bis zum 31. August 2020 untersagt, begründen beide Vereine ihre Absagen.

Anzeige

Entscheidung für die Gesundheit

Zwar werden in Schwüblingsen an einem Tag kaum mehr als 1000 Menschen zum Feiern zusammenkommen, aber der Schützenverein will seine Gäste keiner zusätzlichen Ansteckungsgefahr durch das Coronavirus aussetzen. „Die Entscheidung ist uns nicht leicht gefallen“, erklärt der Vorstand. „Aber die Gesundheit geht vor.“ Die Hänigser Bürgerschützen sehen hingegen durchaus die Gefahr, dass ihr überregional bekanntes Fest 1000 Gäste pro Tag anlocken könnte. Deshalb habe man sich „schweren Herzens“ entschlossen, alles abzublasen.

Weitere NP+ Artikel

Die Schützenfeste in Uetze, Katensen, Obershagen, Altmerdingsen, Dedenhausen sind bereits abgesagt worden. Ob die Eltzer ihr Fest am zweiten Augustwochenende feiern, hat der Verein offenbar bislang noch nicht entschieden.

Keine Feste unterm Maibaum

Auch die geselligen Maibaumfeste wird es in diesem Jahr nicht geben. Das Fest in Hänigsen am 30. April auf dem Pappaul fällt ebenso aus wie das am 1. Mai in Dollbergen. Das haben die CDU-Ortsverbände als Ausrichter am Dienstag mitgeteilt. Allerdings wolle man versuchen, zu einem späteren Zeitpunkt zumindest die Maibäume aufzustellen, erklärt CDU-Vorstandsmitglied Heidi Marz. „Wir stehen im ständigen Kontakt mit der Gemeinde, um zu klären, wann das möglich ist.“ Denn die Maibäume gehörten nun einmal zum gewohnten Bild der beiden Ortschaften. Der Eltzer Heimatverein hatte Anfang April erklärt, diesmal keinen Maibaum im Ort aufzustellen.

Lesen Sie auch

Das tägliche NP Corona-Update als Newsletter Alle News zum Coronavirus in Hannover täglich gegen 14 Uhr im E-Mail-Postfach

Von Anette Wulf-Dettmer